Aragón cederá 4 trampas a Cataluña para cazar jabalíes y cortar la peste porcina: "Igual se podía haber hecho antes"

El Gobierno de Aragón va a ceder cuatro trampas a Cataluña para avanzar en la caza de jabalíes y cortar los focos de peste porcina que están apareciendo en la provincia de Barcelona. Se trata de trampas ‘pig brig’, que permiten la captura de diferentes individuos simultáneamente, en lugar de individualmente.

El Departamento de Agricultura adquirió estas cuatro trampas al inicio del foco de la peste porcina, y va a responder así a la petición formal que hizo el Govern a las comunidades para facilitar las herramientas de control de la enfermedad.

Estas trampas constan de un sistema de red y anclajes que forma una estructura en la que los jabalíes penetran y quedan atrapados, de forma que se pueden cazar manadas más amplias, de unos 25 animales a la vez.

“Creemos que esto a lo mejor se podría haber hecho antes, porque, desde el 28 de noviembre, a todos nos asombra que no se haya sido capaz de acabar con los jabalíes en esa zona tan concreta. En Aragón matamos mil jabalíes a la semana, y en esa zona en principio no había ni siquiera ese número. No entendemos por qué esto llega ahora, pero nosotros, por supuesto, daremos la ayuda que se pida”, ha contado el consejero de Agricultura, Javier Rincón.

Paralelamente, el Gobierno aragonés va a adquirir más material, de forma preventiva, para estar preparados para utilizarlo en caso de ser necesario. Por el momento, se van a comprar 25 unidades de estas trampas ‘pig brig’, que se trasladarían a las comarcas fronterizas con Cataluña si se vieran afectadas en algún momento.

Igualmente, se van a adquirir arcos de desinfección para limpiar camiones que, en un momento dado, tuvieran que transportar animales, e incineradoras portátiles para actuar in situ.

“Ahora, los animales se están entregando a las empresas de carne de caza, pero están empezando también a tener cierta saturación, porque se cazan más jabalíes, y la demanda de carne es la que es. Vamos a tener también que irnos adaptando y a lo mejor estos animales, una vez cazados, tenemos que llevarlos a destrucción de cadáveres, como ocurre con el resto de animales domésticos”, remarca Rincón.

El consejero del ramo ha reunido este miércoles a las principales empresas cárnicas de la Comunidad, para conocer su situación e informarlas sobre el avance de la enfermedad tras los últimos focos detectados en la provincia de Barcelona.

La principal preocupación de las empresas se centran en mantener las exportaciones en países que, ahora mismo, no están regionalizando las compras, como Japón o Filipinas.

“Japón sí que estaba empezando a comprar jamón y algunas piezas concretas. De Filipinas seguimos sin saber por qué, pese a tener firma un acuerdo de regionalización, y no lo aplica. Entendemos que alguien del Ministerio tendría que ir a Filipinas y decir ‘oye, cumple lo que tienes firmado’, porque al final los acuerdos hay que cumplirlos”, ha incidido Rincón.

Estas medidas se suman a las aprobadas el pasado lunes. Entre otras cuestiones, el Gobierno de Aragón va a activar el uso de drones para controlar a los jabalíes más cercanos a las fronteras con Cataluña y saber dónde están ubicados para, en caso de ser necesarios, trasladar a esa zona las batidas correspondientes.

Además, también se pretende entrenar a perros en la localización de cadáveres, sobre todo, abandonados en el monte, donde no es tan sencillo localizarlos.