El Grupo San Valero celebra la octava edición del Job Day: "Gracias a este día he podido conseguir mis prácticas"

Lucía Calvo y Lucía Casanova, estudiantes del grado medio de Administración del Grupo San Valero E. E.

Las empresas y alumnos aplauden esta jornada que ayuda a conocer los intereses de ambas partes.

Oportunidades. Ese es el objetivo del Job Day del Grupo San Valero que se celebra este martes en su centro educativo de Zaragoza. El pabellón habilitado para la celebración de este punto de encuentro entre empresas y alumnos se ha convertido en un hervidero de jóvenes que buscaban tener su primer contacto laboral entre las 65 empresas y los 48 stands que participan.

Este evento ha alcanzado este año su octava edición aplaudida, sobre todo, por los alumnos que se acercan con ganas a hablar y conocer las empresas que pueden abrirles las puertas al mundo laboral.

"Gracias al día de hoy, el año pasado ya fuimos conociendo poco a poco las empresas y, de cara al final del curso, comenzamos a tener las entrevistas, pero ya nos conocían un poco por este primer acercamiento y va mucho mejor. Así que es un día que yo aprovecho siempre", confiesa Asier Esquerra mientras da un paseo por los stands.

Este estudiante del Grado Superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma es el claro ejemplo de que este acercamiento funciona: "En primero ya hablé con empresas y gracias a eso ya estoy con CNTT haciendo mi formación dual".

No es el único que lo ve como una oportunidad de cara al futuro, ya que más allá de perfiles más tecnológicos, los alumnos del grado medio de Administración aprovechan al máximo esta jornada. Si no que se lo digan a Lucía Casanova y Lucía Calvo, que andan en busca de su primera oportunidad laboral.

"Es una buena oportunidad para ir viendo a las empresas y sobre todo conocer qué perfiles buscan, si más financiero o administrativo", puntualizan estas dos estudiantes.

Alumnas del Grupo San Valero en el Job Day E. E.

Así valoran de muy positivo la jornada ya que han podido observar que encajan en el perfil “ya que las empresas van buscando a gente joven y resolutiva”.

Sin embargo, estas puertas abiertas no solo significan un escaparate para los alumnos de grados sino que los de bachillerato tampoco pierden la oportunidad de ver lo que les pueden ofertar.

"Hay tantos puestos y tanta diversidad. Está muy bien porque tienes muchas oportunidades para elegir", valora Valeria Rache, estudiante de segundo de bachillerato.

Esta joven, a pesar de que tiene muy claro que su futuro se orienta en estudiar el grado universitario de Educación Primaria, lo ve como una posibilidad de entrar al mundo laboral.

Además de que proporciona herramientas útiles: "Te abre las puertas a conocer los sectores de las diferentes empresas y, al fin y al cabo, te proporciona la información suficiente para saber cómo tienes que echar el currículum, qué oportunidades tienes de entrar y qué requisitos te piden", señala Alexandra Lante, compañera de Valeria.

Un escaparate para las empresas

Los alumnos no son los únicos que aprovechan al 100% el día ya que las empresas ven una oportunidad de oro de captar talento.

Quien no falta desde hace cinco ediciones a la fecha es Aiza Barcelona, Business Partner de Stellantis. “Venimos para dar a conocer la empresa y que de esa manera más estudiantes puedan conocernos y tener esa posibilidad de colaboración”, remarca.

Desde la empresa de automoción buscan un perfil muy claro de estudiantes de los grados de Mecatrónica Industrial, Automatización y Robótica Industrial y Automoción. “Hablamos de qué tipo de proyectos tenemos, cómo podrían orientar su carrera profesional”, explica.

Aiza Barcelona de Stellantis en el Job Day del Grupo San Valero E. E.

Dos años llevan desde la empresa Serlog. La consultora de recursos humanos repite tras el buen resultado del año anterior y como una ventana para "conocer a los futuros profesionales y conectar con ellos". Así, Aroa Lahoz reconoce que gracias al Job Day "entró algún currículum con el que trabajamos".

Ana Capapé, de Prodesa Group, tampoco se pierde la fecha, ya que resultan "jornadas muy interesantes en las que está comprobado que los alumnos que acuden a hacer prácticas, los fidelizas, enseñas desde el principio y para ellos es una forma de estar en contacto con el mercado laboral".

Así, en esta mañana de contacto, Capapé valora que está siendo muy fructífera al poder hablar con muchos alumnos y tutores de grados que se acercan a conocer la empresa.

VIII edición del Job Day

Desde el propio grupo educativo aplauden el éxito de esta jornada. "La conexión entre el mundo laboral y académico y el alumnado es el sentido de este día para que puedan hablar, compartir un tiempo de una manera más distendida", valora Patricia Iso, coordinadora del departamento de Orientación y Empresas del Grupo San Valero.

Además de suponer un buen escaparate para colaborar con empresas, los alumnos son los grandes protagonistas de esta jornada.

"Los estudiantes lo valoran muy positivamente porque ellos están pensando en su futuro, quieren ver también cuál va a ser esa realidad, esa realidad se la cuenta la empresa", David Berrueco, director docente del centro. Asimismo, añade que ayuda a "facilitarles el contacto con las empresas".