El grupo Pastores factura 55 millones de euros en 2025 a pesar de un contexto "complejo" para el sector ganadero

La Asamblea General de socios de Oviaragón, cooperativa matriz de Pastores Grupo Cooperativo, ha aprobado este jueves por unanimidad el informe de gestión y las cuentas anuales de la cooperativa ovina aragonesa en 2025. Un año difícil, pero en el que ha logrado facturar 55 millones de euros.

Tal y como ha destacado el presidente Fran Santolaria en su informe de presidencia, “el pasado ejercicio ha estado marcado por un contexto especialmente complejo para el sector ganadero, con una reducción progresiva de los censos ovinos (principalmente por jubilaciones sin relevo generacional), una elevada presión de costes (especialmente logísticos), la evolución de los mercados y la incidencia de la lengua azul”.

Aunque en la cooperativa y las ADS que gestiona se ha vacunado de lengua azul a un porcentaje muy elevado de ovejas y la incidencia ha sido mínima, no ha sido así a nivel nacional, lo que ha ocasionado un número elevado de bajas y abortos, especialmente en Extremadura y Andalucía. Y esto ha afectado a todo el sector.

Fran Santolaria, presidente de Pastores.

En este escenario adverso, Oviaragón ha mantenido una actividad estable, consolidando su papel como estructura cooperativa de apoyo técnico, económico y social para los socios ganaderos. Además, ha ofrecido soluciones integrales orientadas a mejorar la rentabilidad y la calidad de vida de las explotaciones.

La estrategia de Pastores sigue centrada en tres grandes ejes: avanzar en la diversificación de actividades, reforzar los servicios principales y potenciar su diferenciación en calidad, innovación y sostenibilidad.

Ambiente en la Asamblea General de Oviaragón (Grupo Pastores).

Todo esto ha contribuido a obtener un balance económico positivo, alcanzando una cifra de negocio consolidada del grupo de 55.007.555 euros, y un resultado consolidado de 156.897 euros, no siendo la obtención de beneficio económico el principal objetivo de la cooperativa, sino aportar el máximo mayor añadido a los socios ganaderos.

Comercialización

A pesar de la disminución del número de ovejas, y el continuo descenso del consumo de la carne de cordero en España, Pastores ha mantenido estable su volumen de comercialización (alrededor de los 4,000.000 de kilos), gracias al crecimiento en canales de venta clave y a las nuevas categorías de productos.

El canal minorista, que atiende directamente a más de 700 carniceros y pequeños comercios del Valle del Ebro, Aragón, Navarra y La Rioja, ha incrementado en un 2% su volumen de comercialización. Este canal supone un 52% del total de ventas de la cooperativa.

Pastores comercializa carne de cordero en las principales cadenas de distribución a nivel nacional. En 2025 se han incrementado un 3,85% los kilos vendidos a supermercados e hipermercados. Debido, entre otros factores, a la estrategia de diferenciación y a la eficacia de las acciones promocionales, en especial las de las campañas de la IGP Ternasco de Aragón.

En exportación es destacable la comercialización de la marca premium Agnei Ibérico, que continúa consolidándose en mercados selectivos, aportando un elevado valor añadido. Además, la exportación de cordero vivo, sin ser un eje estratégico prioritario, ha permitido gestionar excedentes en momentos puntuales.

El grupo cooperativo continúa, además, avanzando en el posicionamiento de su nueva categoría de vacuno de carne, logrando un destacado crecimiento en el volumen comercializado y ampliando el número de clientes.

Quesos Granja Perales

Las ventas de los quesos de oveja Granja Perales han aumentado un 12,25% en 2025, y ya se venden en más de 200 puntos de venta de Aragón y comunidades vecinas.

Más del 85% de las ventas corresponde a los quesos madurados, principalmente a las referencias semicurado y curado, y el resto al queso fresco, que se comercializa en tarrinas de 250 gramos. Todos los quesos son producidos en Perales del Alfambra, con la leche propia de las 1.200 ovejas que la cooperativa tiene en sus nuevas instalaciones de este pequeño pueblo turolense.

Queso curado medalla de oro.

Granja Perales sigue año a año consolidándose como una de las marcas de referencia en el ámbito aragonés. La calidad de los quesos es refrendada, además, anualmente en los World Cheese Awards, consiguiendo el pasado noviembre 5 nuevas medallas, para toda su gama tradicional de madurados, una de ellas de oro para el curado.

Las especialidades van ganando terreno poco a poco, esperando un impulso importante para este año a los formatos producidos conjuntamente con el resto de productores del Queso de Teruel, gracias a la nueva imagen de marca y estrategia de El Queso del Amor.

Producción

En un año en el que la producción de ovino en España ha seguido acumulando descensos, Oviaragón ha conseguido garantizar la estabilidad y rentabilidad de las ganaderías de la mayoría de sus socios, frenando en parte la salida de ganaderos del sector.

El precio medio de compra de corderos a los ganaderos se ha incrementado un 5,45% respecto a 2024, en línea con la tendencia positiva de los dos últimos años, y que permite una mejora en la rentabilidad de las explotaciones de ovino de los socios, pero sigue sin ser suficiente para hacer atractivo el sector ovino a los jóvenes.

Los problemas del sector en materia de producción siguen siendo: la falta de relevo generacional (con muchas dificultades para la incorporación de jóvenes ganaderos), la ausencia de mano de obra para atender las explotaciones ganaderas, un exceso de burocracia en la gestión, y las propias condiciones especiales del trabajo de ganadero de ovino.

Grupo Pastores continúa trabajando intensamente en varias líneas que permitan encontrar soluciones. Por una parte, con varios proyectos piloto y de innovación, como los pastores de sustitución o pastores compartidos, los que evalúan y demuestran lo que aporta el ovino a la sociedad, o aquellos que insisten en la mejora de la productividad por cordero.

Productos y servicios

De los servicios para ganaderos que ofrece Oviaragón siguen destacando los orientados a profesionalizar a los ganaderos para que puedan ser más rentables y cuenten con una mejor calidad de vida. Los servicios de asesoramiento profesional a ganaderos que realiza el equipo veterinario se desarrollaron en 395 ganaderías de ovino, un 1,3% más que en 2024.

Los aspectos más relevantes en los que se ha trabajado en estas asesorías han sido: asesoramientos sobre normativa y digitalización, en vacuno de carne, sobre digitalización y kit-digital, seguimientos de los planes empresariales instalación de jóvenes y de modernización de explotaciones, además de los asesoramientos técnicos en desestacionalización, productividad y mejora genética.

La sección de Suministros Ganaderos, formada por veterinarios, comerciales, transportistas y personal de administración, tiene como objetivo prioritario el servicio integral que garantice a los socios de Oviaragón el acceso a cualquier suministro o servicio que necesiten para mejorar sus explotaciones, con la garantía de su cooperativa y de una forma profesional.

En un nuevo año de descenso de censos, es reseñable la captación de nuevos clientes en alimentación de corderos y terneros, y en diversos servicios. Así, el volumen de kilos comercializados de piensos Ovirum y Bovirum se incrementó un 2,66%, sirviendo más de 21 millones de kilos.

Gracias a la buena valoración del servicio de esquileo, se esquilaron más de 40.000 ovejas nuevas, hasta alcanzar 560.171 ovejas esquiladas en 2025.

Respecto a la lana, el objetivo de la cooperativa es siempre ofrecer un servicio de retirada para los socios, con un coste logístico mínimo en sinergia con otros transportes de productos; pero estos dos años no ha sido posible. Para este 2026, Oviaragón se compromete a recoger toda la lana en buen estado de las ovejas que esquile.

Inversiones en I+D+I

Pastores ha realizado inversiones en el pasado ejercicio por valor de 2,724.342 euros, destacando la modernización de los centros de clasificación y cebo de corderos, la instalación de placas solares en todos los centros de la cooperativa y las nuevas líneas de etiquetado en la sala de envasado.

Desde el departamento de I+D+i del grupo cooperativo se han gestionado un total de 25 proyectos que proponen soluciones a los nuevos retos de este contexto cambiante.

La innovación es un ADN de la cooperativa aragonesa desde hace muchos años, y se trabaja en varias líneas de producción en campo, transformación, servicios y productos.

En producción, destacaron en 2025 los avances en programas de mejora genética, con una inversión en genotipado de las principales razas ovinas que facilita la identificación de animales portadores; de alimentación y clasificación de corderos, optimizando la calidad ambiental; y de digitalización de la producción, con sistemas GPS para evaluar el aprovechamiento de pastos y su papel en la prevención de incendios

En comercialización, el hito más importante del año en I+D+i ha sido el comienzo de la certificación de la casquería procedente de canales de cordero IGP Ternasco de Aragón, siendo la primera carne fresca de calidad diferenciada de España que lo consigue. Gracias a un grupo operativo que lidera Pastores, con el apoyo del Gobierno de Aragón, se certifican y comercializan ya la cabeza y su despiece, los riñones y la asadura completa.

Apuesta por la formación

La formación continua es un máximo en el grupo cooperativo. Se han impartido 4.700 horas de formación interna, con participación del 100% de la plantilla de Grupo Pastores, y 2.300 horas de formación dirigidas a socios y ganaderos. Más de 250 personas han participado en actividades formativas y de asesoría directa en explotaciones.

En el ámbito de responsabilidad social, igualdad y participación, se ha revisado el Plan de Igualdad, se ha realizado una auditoría retributiva de género sin salvedades, se ha actualizado el protocolo de acoso laboral y sexual, y se ha trabajado para impulsar la Comunidad de Mujeres Ganaderas Extraordinarias.