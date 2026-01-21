La automoción empuja a un descenso de las exportaciones en Aragón por segundo año consecutivo

Trabajadores en la planta de baterías para los vehículos eléctricos que Stellantis produce en su factoría de Figueruelas (Zaragoza), en una imagen de archivo. Efe

El pasado 2025 no fue un buen año para las exportaciones aragonesas, que vuelven a sufrir un descenso del 8%, a falta de los datos finales del mes de diciembre.

Esta reducción viene motivada especialmente por el sector de la automoción, que cae un 25% al vender 1.084 millones de euros menos mientras trata de adaptarse a la producción de nuevos modelos, la competencia china y la atonía de los principales clientes, que es la Unión Europea.

Sin embargo, las dudas sobre el conteo de las ventas de la automoción, y, en concreto, de Stellantis, se expanden entre los distintos actores del tejido empresarial aragonés, aunque ello no supondría un cambio de tendencia.

“Arex y el Gobierno de Aragón nos han trasladado que ahí puede haber algún error que pueda llevar a alguna corrección posterior, pero, con la caída que estamos hablando, no me puedo creer que esa corrección pueda ser de cambio de tendencia. Acaso puede mejorar un poco los datos, pero no creo que pueda haber errores del 30%”, ha subrayado el presidente de la Comisión de Internacional de CEOE Aragón, Daniel Álvarez.

Esta comisión se ha reunido este miércoles para analizar el avance de las exportaciones de la Comunidad en un año de continuos terremotos internacionales, principalmente desde Estados Unidos, con la imposición o no de aranceles a toda la Unión Europea.

Estos aranceles, no obstante, no han castigado a las empresas aragonesas, que han aumentado sus ventas en Estados Unidos un 9%, principalmente maquinaria industrial y el papel.

“Es cierto que siempre todos somos tendentes a sobrepreocuparnos, además habiendo razones, pero los datos demuestran que los aranceles que hemos tenido con Estados Unidos no han provocado una caída de las exportaciones aragonesas”, ha apuntado Álvarez.

Ante ello, las empresas buscan nuevos mercados, con el tratado con Mercosur como una nueva oportunidad, en la que habrá que vigilar que se cumplan todas las normativas de salud.

“Hay que proteger muy bien el tema del sector agroalimentario. El acuerdo se piensa desde una manera global que nos tiene que aportar. Se está también hablando de que los sistemas productivos sean del estilo europeo. Tendremos mucha sensibilidad y mucho ojo a que comparemos peras con peras, pero es un acuerdo que debería ser positivo”, ha afirmado Álvarez.

En el otro lado del planeta, el porcino también se ha enfrentado a un aumento de los aranceles en China en el último trimestre, y que ya han sido aminorados. Desde CEOE confían en que se recupere el tono en 2026.

Mientras, las importaciones siguen creciendo y ya han alcanzado los 18.286 millones de euros, un 13% más que en 2024, si bien se ve como algo positivo al impulsarse las compras de bienes de equipo relacionados con las grandes inversiones.