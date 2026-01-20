Íñigo Fernández de Mesa (CEOE): "Un país democrático no puede pasar una legislatura sin presupuesto"

“Si no se es capaz de tener un presupuesto, lógicamente, hay que cambiar la composición del Parlamento para que se pueda hacer un presupuesto”. Así de contundente se ha pronunciado Íñigo Fernández de Mesa, presidente del Instituto de Estudios Económicos (IEE) y vicepresidente de CEOE, que ha advertido del riesgo que se corre al no adaptar el gasto y las necesidades del país a la actualidad económica.

Fernández de Mesa ha participado como invitado en una nueva edición del Foro ADEA, tras la cual ha evidenciado ante los medios de comunicación la necesidad de tener nuevas cuentas.

“Es una prioridad en España absolutamente que no se puede retrasar más. España no puede seguir sin presupuestos porque es la ley más importante de una legislatura, que define nuestras inversiones y marca una prioridad de nuestros gastos. Las necesidades de España no son las del año 2022”, ha subrayado.

Y, en caso de no haberlos, Fernández de Mesa tiene claro que la única solución es la convocatoria de elecciones.

“En cualquier país democrático no se le pasa a nadie por la cabeza pasarse una legislatura sin un presupuesto. Tenemos un presupuesto de un Parlamento que no es el actual y, por tanto, es un presupuesto que no tiene el apoyo de la soberanía popular. Es una anomalía el no tenerlo y, aparte, es ineficiente desde el punto de vista económico”, ha afirmado.

La posición de Aragón en la geopolítica mundial

Fernández de Mesa también se ha postulado sobre la posición de Aragón en un momento geopolítico complejo, con Estados Unidos y China que luchan por el liderazgo tecnológico, en el que la Comunidad está logrando atraer inversiones milmillonarias de ambos gigantes, como los centros de datos de Amazon Web Services o Microsoft y la gigafactoría de Stellantis y CATL.

A su juicio, Aragón está ubicado “en un sitio clave y estratégico” para la logística, el desarrollo de hiperescalares y el suministro de energía renovable barata, además de “mano de obra cualificada” y “tradición de atracción de inversiones multinacionales”.

“Aragón es percibido como una región promercado, que defiende a la empresa, que tiene estabilidad jurídica y regulatoria y que está dispuesto a apoyar a la empresa que se instale aquí. Eso lo hace tremendamente atractivo y yo creo que puede ser clave para que, dentro de España, Aragón pueda jugar un papel importante”, ha destacado.