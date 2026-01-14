Una nueva planta de hidrógeno renovable en Huesca permitirá evitar la emisión de 527.000 toneladas de CO2

La localidad de Plasencia del Monte, en Huesca, albergará una nueva planta de generación de hidrógeno renovable mediante electrólisis del agua. Se trata de un proyecto de la empresa Angus Enterprise que va a generar hasta 300 puestos de trabajo durante su construcción y 15 cuando entre en funcionamiento.

Es un proyecto de 78,7 millones de euros, denominado “Hysencia”, que permitirá generar hasta 2.075 toneladas anuales de hidrógeno renovable. Además, prevé evitar la emisión de hasta 527.273 toneladas de CO2 a lo largo de la vida útil de la planta, estimada en 30 años, gracias a la sustitución de combustibles fósiles.

El hidrógeno renovable es un vector energético clave para la descarbonización de la energía y del sector del transporte, ya que no genera emisiones de gases de efecto invernadero durante su proceso de generación ni tampoco durante su consumo como combustible, dado que la combustión del hidrógeno únicamente genera vapor de agua.

"Hysencia" fue uno de los siete proyectos adjudicatarios de la primera subasta del Banco Europeo del Hidrógeno de entre 132 proyectos que se presentaron. Se estima que el proyecto podría generar un impacto sobre el PIB superior a 130 millones de euros a lo largo de su ciclo constructivo y de operación.

En cuanto a la generación de empleo, se prevén 300 puestos de trabajo en su fase de construcción, y 15 empleos durante los 30 años de funcionamiento de la planta. En cuanto a empleos indirectos, se estiman otros 630 durante el proyecto, especialmente en el suministro de materias primas y la fabricación de los equipos principales, tales como el electrolizador, los compresores y los tanques de almacenamiento.

Otros proyectos

El Gobierno de Aragón ha validado este proyecto como inversión de interés autonómico junto a otras tres iniciativas, que, en conjunto, se acercan a los 100 millones de euros.

La empresa R3NOVATIO Recycling va a ampliar sus instalaciones en el Parque Tecnológico del Reciclado (PTR), con una inversión de 6,5 millones de euros y la creación de 10 puestos de trabajo. Contempla la incorporación de tecnologías avanzadas para la clasificación y procesamiento de aluminio y acero, incluyendo sistemas de visión artificial, sensores, rayos X y robots.

Además, se va a construir un nuevo aparcamiento seguro y protegido para vehículos pesados, fundamentalmente camiones, en la Plataforma Logística Intermodal “La Melusa”, en Tamarite de Litera. Será necesaria una inversión de 7,3 millones de euros y requerirá de un equipo estable de ocho personas.

El área de estacionamiento seguro se desarrollará sobre una superficie de 47.000 metros cuadrados, y ofrecerá 183 plazas de aparcamiento para camiones. Además, contará con un edificio que integrará restauración, zonas de descanso, conectividad digital, aseo, lavandería, etc. El proyecto dispondrá de sistemas de videovigilancia, control de accesos y protección perimetral, para garantizar la seguridad.

Finalmente, la empresa Tresidual va a levantar una planta de recogida y tratamiento de residuos de la construcción y la demolición en Albalate del Arzobispo. Podrá almacenar 16.800 toneladas y supondrá una inversión de 741.000 euros, con la generación de siete empleos.