Los centros de datos atraen a la tecnológica Multiverse a Zaragoza: creará 200 empleos para hacerlos más eficientes

La compañía tecnológica Multiverse Computing va a abrir el próximo lunes un nuevo centro de trabajo en Zaragoza al calor de la gran expansión de centros de datos que se está produciendo en Aragón. Lo hará con 50 empleados, aunque sus planes pasan por llegar al centenar a final de mes y, más a largo plazo, alcanzar las 200 personas.

El potencial de esta empresa apunta a ser clave para el desarrollo del sector tecnológico aragonés, ya que son capaces de ahorrar hasta el 95% de la energía que requiere un algoritmo de inteligencia artificial, lo que supondría una importante ventaja para los centros de datos que se están instalando en la Comunidad.

Ello lo consiguen con una experiencia de seis años trabajando en computaciones de alto rendimiento y algoritmos, desde la cuántica hasta, ahora, la inteligencia artificial.

“Conocemos perfectamente el funcionamiento del algoritmo y, con nuestras técnicas, que son un poco diferenciales y no lo está utilizando nadie a nivel mundial, somos capaces de saber qué información es válida para lo que es el fin último del algoritmo y cuál no, cuál aporta valor, cuál merece la pena utilizarlo. Lo que no es válido, lo eliminamos del algoritmo”, explica Iraia Ibarzabal, directora de expansión de Multiverse Computing.

El principal motivo que ha llevado a esta compañía a ubicarse en Zaragoza es la cercanía con los centros de datos. De hecho, ya tienen acuerdos cerrados y en marcha con Amazon Web Services y pretenden trabajar con el resto de promotores “cuanto antes”.

De las 50 personas que comenzarán a trabajar el próximo lunes, en las oficinas del Centro Empresarial de Aragón, en la avenida de Gómez Laguna, la mitad serán de origen extranjero, procedentes de Alemania, Estados Unidos, India o Latinoamérica.

“La apuesta por Aragón es clara, y queremos seguir atrayendo talento. Es gente especializada y muy tecnológica que trabaja en este campo y les queremos atraer aquí a Zaragoza”, resalta Ibarzabal.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha dado la bienvenida a esta compañía, que ha definido como una de las tecnológicas con más proyección que hay en España, comparándola con gigantes como Nvidia.

“Que posiblemente la empresa tecnológica más importante que hay en nuestro país venga a Aragón y a Zaragoza visibiliza el momento tecnológico en el que se encuentra nuestra comunidad autónoma. Si la inteligencia artificial es tu nicho de mercado, el lugar en el que no puedes dejar de estar es en Aragón, es en Zaragoza”, ha destacado.

No en vano, Multiverse y el Gobierno de Aragón han sellado una alianza estratégica de colaboración con el objetivo de maximizar el rendimiento, la eficiencia y el valor económico de las infraestructuras de IA y centros de datos desplegados en la comunidad.