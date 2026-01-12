Benito Tesier toma el relevo al frente de CEOE Aragón: "Quiero poner en valor al empresario, demonizado injustamente"

La patronal aragonesa ya tiene nuevo presidente para los próximos cuatro años. Benito Tesier, dedicado a la automoción durante una importante trayectoria, ha tomado el testigo de Miguel Marzo y se pone al frente de CEOE-Aragón en un momento de importante desarrollo económico de la Comunidad, con importantes proyectos en ciernes que apuntan a dar un giro a la economía.

En un acto multitudinario con unos 400 asistentes institucionales y empresariales, Tesier ha sido nombrado presidente al ser el único candidato en presentarse, apostando desde la entidad por el consenso interno.

Su primer objetivo que se ha marcado nada más coger el relevo ha sido poner en valor la figura del empresario que, dice, en los últimos tiempos ha sido “demonizada injustamente”.

“Sin empresas no hay riqueza. Sin empresas no hay bienestar social. Sin empresas no hay impuestos. Sin empresas no hay oportunidades para nuestros jóvenes. Y, por lo tanto, el deber y la obligación de todos los que conformamos la sociedad es ayudar e impulsar a estas empresas para ayudar e impulsar el futuro de nuestra tierra”, ha remarcado Tesier.

Benito Tesier, en la Asamblea Electoral de CEOE-Aragón E. E.

El nuevo presidente de CEOE-Aragón reconoce que llega en un entorno global “cambiante” y “geopolíticamente complicado”, como el acuerdo de Mercosur.

“Tenemos que profundizar en él. Tenemos que analizarlo a fondo. Sabemos ya que hay unos sectores a los cuales les preocupa y, por supuesto, ellos encontrarán siempre el apoyo de CEOE para tratar de solucionar sus problemas”, ha apuntado Tesier.

Tesier ha estado ligado históricamente al sector de la automoción, como director general de Brembo Iberia, empresa en La Muela (Zaragoza) dedicada a la producción de frenos para los automóviles. Además, es presidente del Clúster de Automoción (CAAR) y la Federación de Empresas del Metal de Zaragoza (FEMZ), dos de los sectores con más importancia para la Comunidad.

Apoyo institucional

Tesier ha estado arropado por el presidente nacional de CEOE, Antonio Garamendi, quien ha resaltado la importancia de Aragón y sus empresas para la economía española.

“Las inversiones que estáis viviendo aquí en esta tierra son un orgullo, porque si a Aragón le va bien, a España le va mejor”, ha apuntado Garamendi, que también ha dedicado un agradecimiento especial al presidente saliente, Miguel Marzo.

Asimismo, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha defendido la “solvencia acreditada” de Tesier para representar a los empresarios en este momento de expansión de la Comunidad, haciendo extensivos los agradecimientos a Miguel Marzo por haber apostado por el “diálogo social” durante estos cuatro años.

“En ese momento histórico que vive la economía, queremos que se siga trabajando de la mano de CEOE y, por supuesto, de la mano de los agentes sociales, en un momento especialmente importante para nuestra comunidad”, ha subrayado.