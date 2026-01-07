El metal, el "transatlántico" que mueve Aragón: más de 116.000 trabajadores y una facturación de 25.000 millones de euros

El metal se consolida como uno de los referentes de la industria aragonesa en los últimos años. Estrechamente relacionado con otros ámbitos como la automoción o las energías renovables, este sector ha disparado su facturación en la última década, con un paso cada vez más importante en las tres provincias, y consolidándose como el "transatlántico" que mueve la economía aragonesa.

Así lo refleja el análisis realizado por los catedráticos Luis Lanaspa y Marcos Sanso para la revista Economía Aragonesa de Ibercaja, donde ponen de manifiesto el potencial de un sector que “no ha dejado de crecer” y que “gana sistemáticamente” presencia en el PIB de la Comunidad.

El último convenio colectivo aprobado en julio de 2025 recogió un incremento salarial del 3% para este año, con posibilidad de una revisión adicional máxima del 1% en caso de que el IPC interanual de diciembre supere ese porcentaje.

Al cierre de 2024, el metal daba trabajo a 116.143 personas en todo Aragón, de los que cuatro de cada cinco empleos se daban en la provincia de Zaragoza.

En la última década, el peso que representa el sector se ha mantenido estable, en torno al 19% del empleo en la Comunidad. Es en Zaragoza donde cuenta con mayor porcentaje, con algo más de uno de cada cinco trabajadores que pertenece al metal, mientras que en Huesca está alrededor del 13,5% y en Teruel, en el 12,75%.

“Si ese uno de cada cinco trabajadores ya parece un dato espectacular, si solo nos fijamos en la parte industrial de Aragón y en todo el sector secundario, uno de cada dos es del metal”, explicaba Lanaspa.

No en vano, entre 2015 y 2024, todos los años ha crecido el empleo en este sector, exceptuando el 2020 por la pandemia, en el que se produce un cambio de tendencia. Hasta 2019, la afiliación crecía más en el metal que en el resto de la economía, pero el comportamiento se invierte después del Covid, cuando aumentan más el resto de afiliados.

“Todo indica que los procesos inflacionistas afectaron más negativamente al metal”, apuntan los autores del artículo.

Empresas más grandes

La importancia, evolución y características del metal también se observa en el número de empresas y su tamaño. Del total de sociedades de Aragón, un 13,5% está ligada a este sector, principalmente en Zaragoza, en donde se encuentran casi el 73%.

Al comparar cifras, se observa que el peso del número de empresas (13,5%) es menor que el del empleo (19%), lo que apunta a que estas organizaciones son más grandes que las del resto de la economía.

Además, las empresas también han ganado tamaño en la última década, descendiendo la presencia de pymes y micropymes y aumentando la de medianas y grandes.

La facturación se dispara

A su vez, la facturación de las empresas también se ha disparado en la última década, pasando de 16.500 millones de euros a alcanzar los 25.000 en 2024, un incremento del 51% en diez años.

Paralelamente, su contribución al PIB aragonés también ha crecido casi exponencialmente, comenzando en 2014 con poco más de 4.000 millones hasta los 7.000 en 2024, un 74% más en la última década.

“Con un menor crecimiento de la facturación, ha aumentado mucho su aportación al PIB. ¿Eso qué quiere decir? Que es un sector que ha ganado en eficiencia y, probablemente, en productividad”, resalta el catedrático Luis Lanaspa.

Con todo ello, los autores del artículo no dudan en situar al metal como uno de los motores principales de la economía aragonesa, si no el principal.

“Es un sector que hay que mimar, cuidar e incentivar de cara a todo lo que nos viene si queremos que Aragón mantenga la buena salud económica que tiene en estos momentos”, añade Lanaspa.