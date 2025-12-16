La china Leapmotor confirma que fabricará en Zaragoza el B10 desde 2026 y otros tres modelos a partir de 2027

Presentación de la alianza para producir los chasis del B10 en Borja E. E.

Era un secreto a voces, pero ya es oficial. La empresa china Leapmotor fabricará en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) su nuevo modelo eléctrico B10 a partir del cuarto trimestre de 2026, lo que supone un nuevo paso para la electrificación y el futuro del centro de producción aragonés.

Ding Yongfei, director global de Calidad de Leapmotor, ha confirmado la noticia durante la presentación de un proyecto en Borja, en la provincia de Zaragoza, en donde se fabricarán los chasis de este nuevo vehículo.

Está previsto que este nuevo modelo B10 inicie su fabricación en serie con una producción de 40.000 vehículos al año.

A este modelo B10 se sumarán otros tres vehículos eléctricos a partir de 2027, el B05, el A10 y el A05, cuya producción irá en función de la demanda del mercado europeo, pudiendo duplicar esos 40.000 coches iniciales.

“En Zaragoza hay una importante base de producción de Stellantis, donde introduciremos varios modelos, empezando por el B10”, ha confirmado en su intervención en Borja.

Una noticia que llega apenas tres semanas después de que Stellantis y otra empresa china, CATL, pusieran la primera piedra a la gigafactoría de baterías de Figueruelas, que suministrará tanto a los modelos de la multinacional como a otros clientes.

De hecho, la propia gigafactoría de baterías suministrará las baterías de los modelos de Leapmotor, aunque, hasta su puesta en funcionamiento prevista en 2028, se importarán desde China.

El chasis del B10, desde Borja

Esta gran noticia para la automoción aragonesa se ha confirmado durante la presentación en sociedad del acuerdo entre Fagor Ederlan y Duoli Technology para fabricar en la localidad de Borja, a unos 10 kilómetros de Figueruelas, el chasis del B10.

Ambas compañías, de cuya unión nace Lieder Automotive, invertirán 40 millones de euros para producir los chasis en una antigua fábrica en Borja, cerrada desde hace seis años. Está previsto que se creen unos 170 empleos y que comiencen a suministrar los chasis a partir de agosto de 2026.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.