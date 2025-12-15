Zaragoza acoge la final de los I Premios INCLUCINA: "Visibilizan el talento gastronómico inclusivo en España"

La gran final de los I Premios INCLUCINA, los primeros galardones nacionales que reconocen el talento de estudiantes de cocina con discapacidad intelectual en escuelas de hostelería y centros de Formación Profesional, ha comenzado en la mañana de este lunes en el espacio La Zarola, en Zaragoza.

Estos premios nacen coincidiendo con el décimo aniversario del proyecto de cocina inclusiva Club Inclucina de ATADES.

En esta final han participado siete estudiantes procedentes de Barcelona, Córdoba, Guadalajara, Madrid, Pamplona, Valencia y Valladolid. Cada uno ha elaborado su receta por turnos, acompañado por un docente de su centro de estudios.

Un participante del concurso INCLUCINA con su mentor. E.E

El jurado, presidido por la prestigiosa chef Elena Arzak, galardonada con tres estrellas Michelin, ha podido evaluar el excelente trabajo de los jóvenes concursantes.

Por la tarde, durante la X Gala Benéfica del Club Inclucina y ATADES, se darán a conocer los ganadores. El Teatro de las Esquinas será el escenario en el que los tres mejores participantes recibirán una exclusiva estatuilla de cerámica, elaborada por artistas con discapacidad intelectual del taller ocupacional Alma ATADES.

Además, los premios incluyen una dotación económica. El primer premio está valorado en 1.000 euros; el segundo, en 700 euros; y el tercero, en 300 euros.

La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, entregará el primer premio. La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, hará entrega del segundo. El tercero será otorgado por la directora de Responsabilidad Social Corporativa de Makro, Vanesa Cardeñosa.

Asimismo, en esta primera edición se concederá un reconocimiento a título póstumo a José Luis Yzuel, expresidente de Hostelería de España, por su compromiso con el Club Inclucina. Su viuda, Ana Lumbierres, recogerá el galardón.

Durante la final celebrada esta mañana, Elena Arzak ha subrayado la dificultad de evaluar certámenes gastronómicos, una complejidad que también se da en estos premios. Ha señalado que el fallo se decidirá "por milésimas de puntos", debido al alto nivel de preparación de los concursantes.

Elena Arzak y varios participantes del concurso INCLUCINA. E.E

La chef también ha recordado su colaboración, hace dos años, en uno de los talleres del Club Inclucina, una iniciativa que ha definido como "muy interesante". Arzak pudo comprobar de primera mano el buen trabajo del alumnado y del profesorado.

Junto a Arzak ha estado Lourdes Plana, embajadora del Club Inclucina y presidenta de honor de la Real Academia de Gastronomía. Plana ha calificado estos primeros premios nacionales de cocina inclusiva como "un éxito".

"El primer año es siempre el más difícil, lo sé por experiencia en congresos y concursos. Pero estoy segura de que hemos roto una barrera y de que la próxima edición será todavía mejor. Esto ya es un logro y una magnífica celebración de nuestros diez años", ha afirmado.

Los I Premios INCLUCINA suponen una forma excepcional de conmemorar el aniversario del Club y reflejan sus valores. Además, contribuirán al reconocimiento social de la gastronomía inclusiva y al aumento de su visibilidad.

Con esta iniciativa, también se pretende posicionar a Zaragoza como ciudad de referencia en gastronomía inclusiva a nivel nacional.

Los ganadores, en la X Gala Benéfica del Club Inclucina

Los galardones pondrán el broche final a la décima edición de los Talleres del Club Inclucina, que concluirán este lunes, 15 de diciembre por la tarde con la tradicional Gala Benéfica, celebrada en el Teatro de las Esquinas de Zaragoza.

Durante el evento, los alumnos participantes en esta edición serán los protagonistas. Cocinarán en directo junto a reconocidos chefs, mostrando su aprendizaje y reivindicando la inclusión social y laboral de las personas con discapacidad intelectual.

La gala estará presentada por el humorista, actor y presentador Luis Larrodera y por Lourdes Plana. Los actores y humoristas Kike Lera y Saúl Blasco se encargarán de dinamizar el acto.

Las elaboraciones podrán degustarse en forma de tapas gourmet y la recaudación íntegra de la taquilla se destinará a proyectos educativos de inclusión laboral de ATADES.