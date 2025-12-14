La Guardia Civil investiga al socio de Sumelzo por el pago de 150.000 euros en comisiones a la 'trama Cerdán'

Tras una semana de detenciones, registros en empresas de Madrid, Sevilla y Zaragoza y nuevas informaciones que han avivado las dudas sobre algunas autorizaciones ambientales concedidas en Aragón, el foco sigue alrededor de Forestalia, registrada este jueves, y de la familia Sumelzo.

Así pues, en línea de la trama que implica a Leire Díez, Antxon Alonso (socio de Cerdán en Servinabar) y Vicente Fernández, detenidos esta semana, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga a la empresa Mediaciones Martínez SL, afincada durante años en Zaragoza por el pago de 148.000 euros a la constructora de Cerdán y Alonso en 2022 y 2023.

Carmelo Aznárez, propietario de la sociedad, la domicilió en la calle Serrano, 76 de Madrid tras realizar los pagos a Servinabar y cambió su denominación a la actual Promociones Inmobiliarias Ku-ma.

La antigua Mediaciones Martínez también está estrechamente vinculada a sociedades de Forestalia y Sumelzo.

El dueño Carmelo Aznárez gestiona también la constructora Mascún Obra Civil. Esta empresa está asociada a Sumelzo SA y su dirección en Huesca es sede ahora también de Infraestructuras Montearagón, señalada en los últimos días.

Además, se investigan pagos de Enusa Industrias Avanzadas a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes SLP y una ayuda de Sepides a Arapellet SL, empresa perteneciente al grupo Forestalia, por un valor de 17,3 millones.