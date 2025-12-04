La caña más pura del mundo es española: Ambar lanza un método único para garantizar pureza y calidad

Que una caña echada en Zaragoza sepa igual de bien que otra caña en Murcia, no es tan fácil como nos podemos imaginar.

La cerveza de barril se puede ver'atacada' por microorganismos desde que se enchufa y se sirve la primera hasta que solo sirve espuma y se termina; los filtros por los que se mueve la cerveza se van poco a poco ensuciando y hacen que el sabor de la caña pierda pureza.

Para conseguir una caña pura, auténtica y con el mismo sabor desde la primera hasta la última, en Zaragoza y en Murcia, Ambar se ha aliado con una empresa irlandesa, Qualflow, con su misma obsesión por la excelencia. Juntos han logrado una limpieza exhaustiva de todo el recorrido de la cerveza hasta la copa.

Con el nuevo invento, Cervezas Ambar ha logrado lo que ningún otro productor había conseguido: garantizar la pureza y calidad de sus cañas.

Bureau Veritas ha auditado y certificado su innovador sistema de mantenimiento automatizado de barriles, pionero a nivel mundial, que garantiza la máxima limpieza, trazabilidad y sostenibilidad en el servicio de cerveza de grifo.

Bureau Veritas entrega a Ambar el certificado de calidad.

Gracias a este avance, la marca aragonesa (recientemente elegida como la mejor cerveza del mundo en los World Beer Challenge) da un paso más hacia la excelencia y se consolida también como "la mejor caña del mundo".

El nuevo sistema de limpieza supuso todo un reto para el equipo de I+D: con estudio, preparación, prueba y error, han conseguido un sistema totalmente automatizado que permite además la trazabilidad.

Máxima pureza del barril a la copa

En España disfrutamos de centenares de miles de bares que sirven cerveza a granel, la popular caña. Nuestro país es, de hecho, uno de los que más instalaciones de barril tiene en el mundo. Su mantenimiento exige un sistema periódico de limpieza que evite contaminaciones y preserve intacto el sabor de la cerveza.

En la presentación de este importante avance ha participado el Embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, quien ha destacado "el valor de la colaboración entre España e Irlanda en este proyecto que une talento y tecnología para alcanzar estándares globales de calidad". Y ha añadido que "tanto la Embajada de Irlanda como Enterprise Ireland (la oficina de exportación e innovación del Gobierno de Irlanda), se enorgullecen de impulsar estas alianzas que combinan sostenibilidad, digitalización y excelencia".

Vortex-I Ambar

En los dos últimos años, Cervezas Ambar ha trabajado junto a la empresa irlandesa Qualflow en el desarrollo de un método más eficaz y controlado para "purificar" los equipos que impulsan la cerveza desde el barril hasta el grifo.

El resultado es Vortex-I (de Iberia), un sistema revolucionario que lleva la limpieza, trazabilidad y sostenibilidad al máximo nivel.

Su tecnología se integra en una maleta digital que controla de forma automática las variables de presión, temperatura, caudal y concentración de detergente, garantizando la pureza microbiológica de la cerveza.

El área de nutrición y bromatología de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza ha verificado su rendimiento, avalando la eficacia. Los profesores Daniel Berdejo y Diego Gómez han señalado que "la aplicación del sistema automatizado de Ambar para el mantenimiento de las instalaciones de barril permite una reducción notable de los recuentos microbiológicos en los tiradores de cerveza de los establecimientos".

Cañas certificadas y sostenibles

La empresa Bureau Veritas ha certificado el funcionamiento de este pionero método tras auditar su desempeño en bares y restaurantes de toda España.

Para Rafael Olaso, director de Certificación en Aragón, Navarra, La Rioja y País Vasco de Bureau Veritas: "Esta certificación representa un cambio en el sector de la hostelería española. El protocolo desarrollado establece un nuevo estándar de calidad en el servicio de cerveza de barril, combinando innovación tecnológica, sostenibilidad y rigor científico."

Representantes institucionales, académicos y empresariales en la presentación de Vortex-I. Ambar

La implantación de este sistema supone un ahorro anual de más de 525.000 litros de agua y 15 toneladas de CO₂, al eliminar el uso de gas carbónico y reducir el consumo de detergentes. Además, prolonga la vida útil de las instalaciones y facilita a los hosteleros la trazabilidad y documentación exigidas por auditores y autoridades sanitarias.

Con más de 75.000 revisiones técnicas anuales en todo el país, Ambar refuerza así su compromiso con la sostenibilidad y la calidad.

En palabras de Sergio Elizalde, CEO de Agora, "nuestro reto ha sido aunar innovación y sostenibilidad para elevar la calidad de la cerveza de barril en España. Cuando el consumidor vea un tirador de Ambar, sabrá que va a beber la mejor caña del mundo".

Un avance para toda la hostelería

El nuevo sistema supone una ayuda directa para propietarios y responsables de establecimientos hosteleros, ya que les permite documentar ante clientes, auditores y autoridades sanitarias el correcto control de su instalación de cerveza de barril.

Con esta iniciativa, Cervezas Ambar no solo garantiza la excelencia en cada caña, sino que impulsa un nuevo estándar de calidad, sostenibilidad y tecnología en el sector cervecero.