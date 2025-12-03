La Navidad llena las bolsas de empleo en Aragón: Randstad prevé más de 13.000 contrataciones en estas fechas

Randstad, líder global en soluciones de Recursos Humanos, ha presentado sus previsiones de contratación para la campaña navideña, periodo comprendido entre el Black Friday y las rebajas de enero. El estudio analiza la evolución del empleo en los sectores de comercio, hostelería y logística y transporte.

Según la compañía, Aragón generará 13.160 contratos, lo que representa un aumento del 6,3% respecto al año pasado, cuando se firmaron 12.380. Las tres provincias aragonesas experimentarán subidas en la contratación, con Huesca a la cabeza.

Huesca prevé un incremento del 8,1%, alcanzando los 2.010 contratos. Teruel crecerá un 7,8%, hasta 830 firmas, mientras que Zaragoza, con un avance del 5,8%, concentrará el mayor volumen de empleo estacional con 10.320 contratos previstos.

"La campaña navideña es uno de los momentos de mayor dinamismo en el mercado laboral, con un importante aumento de las contrataciones impulsado por el auge del consumo y la intensa actividad en sectores clave, como el comercio, la logística y la hostelería", destaca Jesús Fernández Lima, director regional de Trabajo Temporal de Randstad Zona Norte.

Jesús subraya que las previsiones mantienen la tendencia positiva de los últimos años y que la hostelería vive un momento especialmente favorable gracias al empuje del turismo nacional e internacional.

La campaña de Navidad superará los 452.000 contratos en España

A nivel estatal, Randstad estima que esta campaña generará 452.950 contrataciones, un 4,7% más que en 2024, cuando se firmaron 432.609 contratos. La hostelería será el sector que más crecerá y el que mayor volumen de empleo aportará.

El sector hostelero prevé 174.190 contratos, lo que supone un aumento del 12,4%. En contraste, el transporte y la logística registrarán cerca de 160.000 contratos, un 6,8% menos que el año anterior, cuando alcanzaron 171.200.

El comercio sumará 119.000 contratos, un 12,1% más respecto a los 106.390 de 2024. En distribución sectorial, logística y transporte representarán el 35,3%, la hostelería el 38,4% y el comercio el 26,3% del total de vacantes.

Contratación por sectores Randstad

Todas las comunidades autónomas aumentarán su contratación respecto a la campaña pasada. Destacan Extremadura (+7,5%) y Navarra (+6,9%), así como Aragón, Canarias (+6,4%), Andalucía (+6%) y Cantabria (+6%). Los incrementos más moderados corresponderán a Castilla-La Mancha (+2,2%), Cataluña (+2,5%) y País Vasco (+2,6%).

En términos absolutos, Andalucía será la comunidad con más contratos, con 78.105 firmas (+6%). Le siguen Cataluña, con 69.670 (+2,5%), y Madrid, que alcanzará cerca de 69.000 (+5%). En el extremo contrario se sitúan La Rioja (2.620), Cantabria (5.570), Navarra (6.040) y Asturias (7.660).

Logística, hostelería y comercio concentran la mayor demanda de empleo

Randstad señala que el sector logístico será uno de los principales motores del empleo navideño. Las empresas reforzarán sus plantillas con perfiles como empaquetadores, carretilleros, mozos de almacén o conductores, debido al repunte del consumo.

También aumenta la demanda de profesionales en atención al cliente, tanto online como telefónica, que dominen herramientas digitales necesarias para este tipo de funciones.

La hostelería vivirá igualmente un crecimiento notable en la contratación. Los establecimientos buscan camareros con experiencia y perfiles orientados al trato directo con el público, con capacidad para adaptarse a picos de actividad.

El comercio, por su parte, incorporará dependientes, promotores y perfiles de venta, donde se valoran especialmente la comunicación y la cercanía con el cliente. En logística y retail, las competencias digitales ganan protagonismo debido al avance del comercio electrónico.