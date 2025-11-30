Amazon ya mueve 12 millones de paquetes a la semana desde Zaragoza: "Hemos superado las previsiones iniciales"

En pleno corazón del polígono Plaza, el centro logístico de Amazon en Zaragoza vive estos días su particular maratón. Con la llegada del Black Friday y el inicio de la campaña navideña, la actividad se multiplica y los pasillos del almacén se convierten en un auténtico hormiguero de paquetes, transportadores y robots. Cada envío que entra y sale del centro refleja la magnitud de una maquinaria logística que se ha convertido en pieza clave del comercio electrónico y en termómetro del consumo durante las semanas más intensas del año.

Dos años y medio después de su puesta en marcha, este centro logístico ya ha sobrepasado todas las expectativas y ya funciona a pleno rendimiento durante estas semanas de noviembre y diciembre, incluso por encima del máximo de capacidad que se preveía en su inauguración, que ascendía a 11 millones de paquetes a la semana.

“En una de las semanas de mayor actividad de este año, hemos llegado a procesar un volumen de un 40% más que en el mismo periodo del año pasado. Esto supone que estamos ya operando por encima de nuestra capacidad máxima”, destaca el director de esta planta, el turolense César Hernández.

Desde estas instalaciones ubicadas en la Plataforma Logística de Zaragoza se abastece a 33 centros logísticos en España y Europa. Está concebido como un centro de modalidad “cross docking”, es decir, la puerta de entrada de los productos a la red de Amazon en Europa y que suministra a otros almacenes de todo el continente, en donde ya los guardan hasta que tienen comprador. Es, de hecho, el único “cross dock” de Amazon en España y uno de los siete que existen en Europa, junto a otros dos en Reino Unido y Alemania y otros en Francia y Polonia.

Centro logístico de Amazon en Zaragoza, en una imagen de archivo Javier Cebollada EFE

Fue puesto en marcha en abril de 2023 con unos 700 trabajadores en dos turnos. El objetivo era alcanzar el millar de personas a los tres años de su inauguración y, actualmente, ya supera los 1.100 empleados, incorporando el turno de noche a pleno funcionamiento desde el comienzo del otoño.

“La plantilla ha aumentado en más de un 55% desde que lo inauguramos. Esto demuestra la solidez operativa del centro y el impacto positivo que Amazon está generando en Aragón”, ha apuntado Hernández.

Inversiones en el centro logístico

El gigante estadounidense invirtió hasta 175 millones de euros en la construcción de esta nave, una de las más punteras a nivel mundial en cuanto a tecnología. Cuenta con áreas robotizadas de 7.500 metros cuadrados, 17 brazos automatizados y 31 máquinas de clasificación capaces de gestionar 30.000 unidades por hora, convirtiendo estas instalaciones en uno de los complejos más avanzados tecnológicamente de Amazon en Europa.

Además, Amazon destinó el año pasado hasta cuatro millones de euros en mejoras tecnológicas y este año va a invertir otro millón para ampliar la red interna de cintas transportadoras, en gran parte aéreas, para optimizar aún más la actividad.

“Hemos ampliado de 15 a 21 los muelles de carga, mejorando la eficiencia del espacio y optimizando el número de expediciones mediante sistemas telescópicos que aceleran el flujo de mercancía no paletizada”, explica Hernández.

Impacto en las pymes aragonesas

Pero el impacto de este centro logístico no solo se limita a la nave de 60.000 metros cuadrados, una de las más extensas de Plaza, sino que también busca ser el trampolín para que las empresas aragonesas, sobre todo pymes, salten al exterior.

En 2024, las más de 400 pymes aragonesas que venden en Amazon superaron los 35 millones de euros en exportaciones, más de un 50% respecto al año anterior. Aragón es la décima región con mayor número de pymes vendiendo en Amazon y la octava en volumen de exportaciones.

“Todo ello nos permite afirmar que hemos superado ampliamente las expectativas iniciales y que mantenemos un compromiso inequívoco por situar a Aragón como un hub logístico e innovador de primer nivel europeo”, añade el director de la planta.