Aragón llama a la calma tras los casos de peste porcina en Cataluña: "No se transmite a humanos por ninguna vía"

La detección de dos casos de peste porcina africana en jabalíes muertos en Cataluña ha activado todas las alarmas también en Aragón, donde el sector es uno de los principales ejes de la ganadería y las exportaciones. Por el momento, el cierre de China no afectaría a la carne aragonesa, aunque está por ver si provoca consecuencias en otros países como Corea, Japón o Filipinas.

En cuanto se han conocido los casos, desde el Gobierno aragonés se ha convocado a los principales representantes del sector para analizar los siguientes pasos a seguir y mantener la vigilancia para tratar de evitar que algún caso pueda expandirse entre la granja aragonesa. Eso sí, hacen un llamamiento a la cautela.

“Es una enfermedad que no afecta al consumo ni se transmite por contacto directo ni por la ingesta de carne de alimentos porcinos”, ha subrayado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.

Además, desde el Pignatelli confían plenamente en las empresas aragonesas. “Es un sector muy profesionalizado que está alerta en este sentido para la detección de cualquier caso. Lógicamente, está preocupado por la afección que puede tener desde el punto de vista económico, pero el mensaje de cara a los ciudadanos es que tiene que haber calma porque no existe afección para el consumo”, ha apuntado Vaquero.

Cartel del Gobierno de Aragón sobre la peste porcina Gobierno de Aragón

Sin embargo, el Gobierno no se va a quedar parado, y va a adoptar una serie de medidas para concienciar sobre esta enfermedad, sobre todo, a la población, para que tenga claro que “no se transmite a los seres humanos ni por consumo ni por contacto ni por ninguna otra vía”, ha remarcado el consejero de Agricultura, Javier Rincón.

Además, se insiste en que no se debe dar de comer a animales salvajes y que no se tire comida en el campo. “Es muy probable que estos casos hayan venido originados por consumo de comida de alguien que ha abandonado de una forma irresponsable”, ha señalado el consejero.

Paralelamente, el Gobierno aragonés va a crear un grupo de trabajo con representantes de los departamentos de Sanidad, Agricultura y Medio Ambiente, incorporando a los agentes de protección de la naturaleza (APN) en caso de detectar algún posible caso.

Del mismo modo, se va a diseñar un protocolo con la Federación Aragonesa de Caza por si, en un momento dado, hay que intensificar las batidas.

El porcino es el subsector clave de la ganadería aragonesa, representando más del 40% de la Producción Final Agraria y aportando más de 21.000 empleos directos e indirectos. Aragón cuenta con un censo que supera los 10 millones de cerdos y más de 4.300 explotaciones, siendo la primera productora de España.