Pistoletazo de salida a las obras de la gigafactoría de Stellantis y CATL: "Un futuro brillante en España, Europa y China"

Yao Jing, embajador de China, introduce un ejemplar de un diario chino en la cápsula del tiempo de la futura gigafactoría de baterías de Figueruelas Raúl Gascón E. E.

Fue un 10 de diciembre de 2024 cuando Stellantis y CATL confirmaron al fin todos los rumores: su planta de Figueruelas iba a dar el salto a la movilidad del futuro con la instalación de una gigafactoría de baterías. Hoy, 351 días después, ese sueño ya empieza a vislumbrarse como una realidad, con la colocación de la primera piedra que da el pistoletazo de salida a la construcción de la mayor fábrica de baterías de España.

En medio de una gran expectación y con una destacada afluencia de representantes institucionales, directivos y medios de comunicación, Stellantis y CATL han simbolizado el pistoletazo de salida a la construcción de uno de los proyectos industriales más ambiciosos en España.

Una gigafactoría que supondrá una inversión de 4.100 millones de euros a partes iguales entre ambas compañías, y que llegará a generar 4.000 empleos cuando alcance su máximo rendimiento. El inicio de la producción está previsto para finales de 2026, si bien la construcción se prolongará durante cinco años, hasta 2030, cuando la nueva planta estará operativa al completo.

Una unión entre Stellantis y CATL, bajo el nombre de Contemporary Star Energy, que quiere acelerar esa transición hacia una movilidad “asequible, sostenible y accesible para todos”, como ha celebrado el CEO de la nueva compañía, Andy Wu.

Jorge Azcón, presidente de Aragón, introduce una medida de la Virgen del Pilar en la cápsula del tiempo Raúl Gascón E. E.

“Para transformar grandes ideas en soluciones viables, Stellantis y CATL han colaborado para introducir una modularidad extrema en el diseño y la fabricación de vehículos, lo que permite la integración del diseño de la celda en la carrocería. Ello aportará flexibilidad e incorporará la última tecnología de litio a los vehículos de Stellantis”, ha apuntado.

El nuevo CEO de esta empresa conjunta ha mostrado su “compromiso” con la “sostenibilidad y seguridad” de clientes y trabajadores, para lo que ha prometido seleccionar a los “proveedores más competitivos”. “Creemos firmemente que promover la colaboración y la localización en Europa es una gran ventaja, además de contribuir al desarrollo de una cadena de valor de baterías sostenible y competitiva en toda la región”, ha incidido.

Andy Wu, CEO de Contemporary Star Energy, con la cápsula del tiempo Raúl Gascón E. E.

El acto ha estado apadrinado por el embajador de China en España, Yao Jing, quien ha agradecido la "exitosa colaboración" entre Stellantis y CATL que se materializa con "la inversión más grande de China"

"Es una oportunidad sin igual para seguir avanzando juntos en la senda de la prosperidad. Estoy convencido de que las empresas chinas estarán a la altura de ofrecer recíprocamente ese apoyo", ha subrayado el embajador.

Para el ministro de Industria, Jordi Hereu, este proyecto refrenda la apuesta “radical” de España por una movilidad eléctrica y conectada, en medio de una transición que ve “irreversible”. “En las próximas décadas, millones de coches se moverán con un corazón de baterías fabricado aquí en Figueruelas. Es una apuesta de país y nos jugamos mucho. Es evidente que España está ganando una oportunidad”, ha afirmado.

Un inicio de obras que, para el presidente de Aragón, Jorge Azcón, se traduce en un futuro lleno de “ilusión y esperanza” para la industria de la Comunidad. “Cuando en otras ciudades vemos que fábricas importantísimas cierran, en Aragón ponemos la primera piedra de una fábrica de baterías que va a cambiar la economía de la comunidad y va a atornillar la planta de Stellantis”, ha apuntado.

