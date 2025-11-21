Recta final para la compra de balizas homologadas para el coche: "Teníamos 5.500 y se han vendido todas en 15 días"

A partir del 1 de enero de 2026, todos los vehículos deberán sustituir el triángulo de emergencia por la nueva baliza V16 conectada, un dispositivo luminoso que promete aumentar la seguridad en caso de avería o accidente. Con la fecha límite cada vez más cerca, las ventas se han disparado y los conductores se apresuran a conseguir modelos homologados antes de que se agoten las existencias.

En las tiendas especializadas son días de mucho ajetreo, e incluso creen que va a haber escasez de stock para atender a todas las que se necesitan en el país.

“La venta va viento en popa. Ayer acabamos existencias, pese a que teníamos muchísimas. Estamos a la espera de recibir un pedido grande. La gente se ha lanzado a comprar en los últimos 15 días. Teníamos 5.500 y se han vendido de forma increíble. Se va a vender todo”, comenta Joaquín, de Recambios Gran Vía.

Y esto es solo el principio, porque no seríamos buenos españoles si no lo dejáramos todo para el último día. “El parque automovilístico español es muy numeroso y hacen falta muchas balizas. Hablo con unos y con otros y todavía no la tienen. Esperamos al último día seguro”, dicen desde este establecimiento.

Ante este ‘boom’, el amigo de lo ajeno siempre está ojo avizor, por lo que los conductores deberán tener claro qué baliza comprar para no tener que pagar, después, una multa. “Deben ser homologadas, V16, y geolocalizables. Lo normal es que ponga el número de homologación hasta 2038. Hay algunas que no lo llevan y no son legales”, añade Joaquín.

De hecho, desde Recambios Gran Vía inciden en no caer en la trampa de los precios bajos, por muy llamativos que sean. “Las que valen 20 euros, que desconfíen. Las que tenemos ahora deben valer entre 35 y 40. Si lo ven por menos, desconfíen”, subraya Joaquín.

La baliza V16 es una pequeña luz intermitente de color ámbar que se coloca normalmente sobre el techo del vehículo mediante un imán, visible a larga distancia y diseñada para que el conductor no tenga que bajarse del coche para señalizar la incidencia. Funciona con batería interna y emite un haz luminoso de 360 grados, de modo que el resto de conductores puede detectar el vehículo detenido incluso con mala visibilidad o de noche.

La versión que será obligatoria debe ser una baliza V16 conectada, es decir, con un sistema de comunicación (habitualmente una eSIM integrada) que, al activarse, envía automáticamente la ubicación del vehículo a la plataforma DGT 3.0.

Esa información permite que la incidencia aparezca en paneles de mensaje variable, navegadores y aplicaciones, alertando al resto de conductores y facilitando la gestión de la emergencia sin que el usuario tenga que hacer nada más allá de encender el dispositivo.

Hasta el 31 de diciembre de 2025 se permite utilizar tanto los triángulos de emergencia como las balizas V16 para señalizar una avería, siempre que estén homologados según la normativa vigente. Desde el 1 de enero de 2026, solo serán legales las balizas V16 conectadas homologadas. Los triángulos y las balizas no conectadas dejarán de considerarse válidos como sistema de preseñalización.