Carmen, dueña de una tienda de ropa con más de 20 años de experiencia: "No hacemos Black Friday, aquí es todo a medida"

Noviembre está llegando a su fin y todo el mundo piensa en rebajas. El último fin de semana se celebra el Black Friday y el Ciber Monday, y muchos ya tienen una lista de lo que quieren.

Dos días de grandes rebajas, principalmente en el sector textil y tecnológico. Los escaparates se llenan de carteles llamativos anunciando un 40, 50 o hasta un 70% de descuento.

Sin embargo, no todos los negocios se suman a la marea de las rebajas. Carmen, dueña de una tienda de moda con más de 20 años de experiencia, explica a El Español que a negocios como el suyo "no les afecta mucho el Black Friday".

Carmen, junto con su socia María, está detrás de la conocida tienda Marengo, especializada en vestidos de fiesta.

"No nos sumamos al Black Friday porque aquí es todo a medida", afirma Carmen.

Escaparate de Marengo en Zaragoza. E.E

"Es totalmente diferente. Para nosotros ahora es una temporada más tranquila: es más la novia, y nosotros empezamos a trabajar más fuerte a partir de enero", añade la propietaria.

"No tiene nada que ver con la ropa de todos los días. Es distinta completamente la forma de trabajar. Aquí el producto es más específico y personalizado", sentencia.

Hay tiendas que, por el producto que ofrecen, se ven ajenas a la fiebre de las rebajas, y un claro ejemplo es Marengo, en Zaragoza.

En su web, Marengo asegura: "Llevamos 20 años vistiendo a mujeres para ocasiones especiales. La elegancia va implícita en cada uno de nuestros vestidos y el trato personalizado es nuestra seña de identidad". Solo hay que asomarse al escaparate para darse cuenta de que es verdad.

"Solo tenemos una colección al año, no dos como tiene todo el mundo. Entonces ahí ya te cambia todo", señalan desde Marengo.

En las calles de Zaragoza se alternan las grandes marcas con los pequeños comercios. Los márgenes no son los mismos y la capacidad que tienen de hacer rebajas los negocios locales tampoco es igual.

El gasto que asumen los pequeños propietarios va subiendo poco a poco: "Es que suben los costes de todo: simplemente las bolsas, pero también la mano de obra, los sueldos… A ver, que no son altos, pero todo se nota", explican.

No obstante, lo que más destacan desde Marengo no es tanto el gasto, sino las trabas: "Cada vez nos lo están poniendo más difícil, más difícil para todo, porque te imponen demasiadas normas, exigen muchas cosas: la manera de cobrar, de hacer los recibos... Cambian mucho y cada vez piden más cosas", reconocen.

Black Friday

Aunque Marengo no se sume a la ola, lo cierto es que los zaragozanos tienen muchas ganas de rebajas. La Asociación Española de Consumidores ha realizado una encuesta sobre previsión de gastos y porcentajes de compras en este periodo con datos por provincias.

Según la encuesta, un 54% de los españoles comprará únicamente online, un 25% lo hará en tienda física y un 21% de los consumidores lo hará en ambos modelos comerciales.

En cuanto a las preferencias de compra, un 43% aprovechará estos descuentos para comprar ropa y complementos, un 30% comprará juguetes y un 26% adquirirá tecnología y electrodomésticos. Por el contrario, solo un 1% lo destinará a otras compras (servicios, entradas, etc.).

Un 85% de la población zaragozana tiene la intención de comprar algo este Black Friday.

El año pasado, según cifras de la Asociación Española de Consumidores (OCU), cada aragonés gastó una media de 182 euros.

Para este 2025 la estimación de los españoles es gastar unos 219 euros en el Black Friday. En el caso de Huesca y Teruel, la media se sitúa por debajo y ronda los 190 euros. En cambio, en la capital aragonesa el gasto que se espera ronda una media de 217 euros.

Consejos para el Black Friday