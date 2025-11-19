Eugenio, dueño de un bar de Zaragoza que gasta 14.000 huevos al mes: "Con la subida nos cuestan 840 euros más"

El aumento de los precios de muchos alimentos básicos es una realidad y algo que no pasa desapercibido para quienes acuden habitualmente al supermercado a realizar su compra. Incluso, la subida de los precios es un tema de conversación recurrente en la atmósfera social.

Entre los alimentos que más han subido en los últimos meses, y todavía más en las últimas semanas por la gripe aviar que ha afectado a gran parte de Europa, se encuentran los huevos. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), están un 22,5% más caros que el pasado octubre, unos 70 céntimos, mientras que un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) señala que en los supermercados ha aumentado un euro en seis meses.

De esta forma, tanto familias al hacer su compra diaria, como propietarios de negocios hosteleros, se ven afectados por el incremento. En este caso, unos lo sufren más que otros, según la cantidad de producto que necesiten para satisfacer su oferta.

Está claro que aquellos establecimientos enfocados en servir tortillas de patata han notado más la situación. En Zaragoza, si hay algún lugar conocido por sus pinchos, sin duda es el bar El Circo, un histórico y emblemático rincón en el centro de la ciudad (desde 1887).

Eugenio Enciso, al frente del bar, confiesa que es “una faena”. “Lo es porque ya veníamos de subidas y ahora que se habían estabilizado un poco los precios, tienes que subir el pincho de tortilla. Hemos subido 10 céntimos, de 2,50 a 2,60 euros”, admite.

Más de 3.500 huevos

Una subida que se justifica teniendo en cuenta la cantidad de huevos que consumen en una semana. “Son muchísimos. Estamos gastando 3.600 huevos a la semana. Dividido por 12, son 300 docenas, que por 0,70 céntimos de subida son 210 euros más a la semana. Y por 4 semanas, son 840 al mes de subida. Más de 10.000 euros año”, detalla Enciso.

En consecuencia, el propietario defiende que este incremento obliga a los locales a subir ligeramente el precio al cliente. “Si lo dejas igual, empiezas a perder. Cada docena de huevos son 70 céntimos más y ya tenemos los márgenes muy ajustados”, analiza.

El nuevo precio en El Circo comenzó la semana pasada y, dada la realidad económica y que la subida es de solo 10 céntimos, el dueño asegura que el cliente “lo acepta”. Aun así, recuerda que ya vienen de subidas previas, y al final se nota. “Entre la pandemia, la guerra de Ucrania y ahora la gripe aviar, que no lo esperábamos... Confiamos en que se recupere”, desea.

Además, El Circo ha tenido la fortuna de que la granja que les suministra los huevos no ha tenido que cerrar, como sí ha sido el caso de otras granjas camperas.

La gripe, que ha afectado a Europa y a España, provocó en Aragón la muerte de unas 500 grullas en la Laguna de Gallocanta, pero no llegó a afectar a ninguna explotación. La semana pasada el Gobierno de Aragón confirmó que la curva de incidencia estaba en descenso. Habrá que ver si los precios lo hacen.