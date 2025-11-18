La otra cara del empleo en Aragón: más de 55.000 trabajadores cobran menos de 1.070 euros brutos al mes

Miles de trabajadores lidian cada mes con la dificultad de llegar a fin de mes, atrapados entre la subida de los precios y unos sueldos que apenas crecen. Detrás de las cifras se esconden historias de esfuerzo diario, empleos precarios y familias que encajan como pueden los gastos básicos. Un retrato que muestra cómo la desigualdad salarial sigue marcando la vida cotidiana de muchos aragoneses.

Así, la diferencia entre los sueldos más altos y los más bajos sigue marcando una clara brecha en el mercado laboral. Según los últimos datos del INE, correspondientes a 2024, más del 10% de los trabajadores con menores ingresos -en torno a 55.600 personas- percibe un salario mensual inferior a los 1.068 euros brutos.

De esas 55.600 personas que menos cobra, en torno a 50.000 son trabajadores a tiempo parcial, que, de media, reciben 647 euros brutos, aunque aún hay otros 5.000 que, pese a trabajar a jornada completa, perciben menos de 900 euros brutos, una cantidad que, además, se ha reducido en casi 50 euros en un año.

Para elaborar esta estadística, el INE ordena a todos los asalariados del país según la cuantía del salario mensual percibido y los divide en 10 grupos iguales, llamados deciles, con el 10% de los trabajadores en cada grupo.

Los trabajadores en los deciles más bajos suelen incluir a jóvenes, mujeres, trabajadores con contratos temporales o a tiempo parcial, y aquellos que trabajan en sectores como la hostelería, las actividades de los hogares como empleadores de personal doméstico y la agricultura. Estos grupos suelen tener menos antigüedad y menor nivel de formación.

Este dato contrasta con el polo opuesto, el de los 41.200 trabajadores que más cobra, cuyo salario asciende a una media de 5.662 euros brutos al mes, creciendo en casi 400 euros respecto al año anterior. Es decir, el sueldo del 10% que menos cobra cae en 50 euros en un año y el del 10% que más sube en 400.

En global, el salario medio de los aragoneses se situó en 2024 en 2.353 euros al mes, incrementándose en un 7% en un año, si bien el 60% de los trabajadores cobra menos de esa cantidad.

Según los datos de Estadística, el 40% de los asalariados (238.000 aragoneses) ganaron entre 1.582 y 2.660 euros brutos al mes en 2024. El 30% (158.000 personas) obtuvo remuneraciones de al menos 2.660 euros mensuales y el otro 30% restante (131.000 empleados) cobró un sueldo inferior a 1.582 euros al mes.