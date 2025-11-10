El nuevo acceso a Plaza costará 18 millones y dejará hueco para el tranvía: "Mejoramos el día a día de 16.000 trabajadores"

El Gobierno de Aragón ha dado un nuevo paso para dotar a la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) de un nuevo acceso a su zona norte. Se trata de una obra muy demandada por los trabajadores y empresas que permitirá descongestionar el tráfico en uno de los mayores nodos industriales y logísticos del sur de Europa.

Un año después de presentar el proyecto básico, la sociedad Aragón Plataforma Logística va a iniciar este mes el concurso público para poner en marcha una obra que prevé estar finalizada en septiembre de 2027.

Será a través de un nuevo puente desde la A-2, en dirección Madrid, y desde la antigua N-II por la rotonda de Arcosur, que conectará con una nueva glorieta. De esta saldrá un tramo de vial que enlazará con el puente, que salvará los diferentes carriles de la autopista y las vías ferroviarias de alta velocidad.

“Con ello consolidamos la mayor plataforma logística del sur de Europa, mejoramos la vida de 16.000 personas y 600 empresas, incrementamos la conectividad y reducimos tiempos de acceso y la congestión en vías alternativas, mejoramos la seguridad vial, producimos un impacto positivo en el tránsito de mercancías, y contribuimos a la mejora y sostenibilidad medioambiental”, ha subrayado el consejero de Fomento y Logística, Octavio López.

Este proyecto sale a licitación por un coste máximo de 18,2 millones de euros, más otros 411.000 de la dirección técnica de las obras. Se espera que la obra esté adjudicada en marzo o abril de 2026 y los trabajos comiencen en mayo.

Una de las principales novedades es que esta infraestructura incluirá un hueco para instalar, en el caso hipotético de que así se decidiera, un futuro tranvía. “Cuando se hace una infraestructura así debe quedar preparada para cualquier circunstancia. No se ha tomado ninguna decisión”, ha apuntado López.

La nueva infraestructura viaria entre la avenida Turiaso y la antigua Nacional-II tendrá 1.280 metros de longitud y doble calzada, con dos carriles de acceso y otros dos de salida. El tramo entre la rotonda de Arcosur y la nueva rotonda del sector 90/1 contará con un tercer carril para una mejor incorporación de los vehículos procedentes de la zona comercial. Junto a la calzada de salida, se dispondrá también un carril bici bidireccional.

Hasta 70 nuevas hectáreas

Para llegar a este punto ha sido necesario llegar a un acuerdo con los propietarios de los suelos del sector 90-1, que abarca 80 hectáreas, y de las que unas 70 se desarrollarán para la atracción de nuevas empresas mientras se resuelve la parálisis del proyecto de Plaza 4.0.

“Estoy convencido de que los propietarios son los más interesados en que tenga actividades de manera rápida. Es evidente que hay muchas empresas que están llegando a Aragón y que piden el área metropolitana de Zaragoza. Plaza 4.0 ha quedado un poco dilatada en el tiempo, con lo que se habilitarán 70 hectáreas pegadas a Plaza y habrá muchas empresas que querrán fijarse”, ha expuesto.

Esta actuación se articulará a través de un PIGA y los propietarios de los terrenos aportarán 2,5 millones de euros, el 14% del coste total de la nueva infraestructura.