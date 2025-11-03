Elizabeth, asesora financiera, sobre cómo ahorrar de forma inteligente: "Hay que destinar alrededor del 10% de tu sueldo"

Los precios de la vida en una constante subida, mientras los sueldos siguen congelados, solo puede significar una cosa... problemas. Para comprobarlo, solo basta con salir a la calle y preguntar por la opinión general de la población.

Aragón TV, mediante su programa Aquí y Ahora, ha abordado esta problemática recientemente, mostrando el desafío generalizado en el que se encuentran varios vecinos, capaces 'a duras penas' de poder ahorrar un mínimo. "Para ahorrar está complicado, pero si te lo propones al menos 100 euros al mes puedes ahorrar", comenta una joven entrevistada.

Y es que, según el último informe de capacidad de ahorro, los aragoneses lo tenemos complicado: más de la mitad de los encuestados solo ahorra esta cifra, 100 euros al mes, y el 64% lo achaca a su bajo salario.

Para ello, la experta en finanzas personales y divulgadora Elizabeth Wakefield analiza este problema dando algunos trucos que pueden ayudar a muchos a reservar un dinero a final de mes, que a la larga, supone un cambio importantísimo.

Consejos

Elizabeth considera que el ahorro no debe entenderse como un acto puntual, sino como una cuestión de gestión, educación y prioridades personales. En su visión, ahorrar no es solo guardar dinero, sino decidir de forma consciente qué lugar ocupa el dinero en nuestra vida: "No solamente es el tema de ahorrar para el presente, sino para un tema de futuro", afirma.

La experta insiste en que la falta de ahorro entre los españoles no se debe únicamente a los bajos salarios, sino a una ausencia de prioridad: "Si paseamos por la calle un lunes o un martes vemos que las terrazas están llenas. Es una cuestión de prioridad, no vemos que quizás por una serie de 'gastos hormiga' se está yendo el dinero", añade.

Cafés diarios, pequeñas compras impulsivas o servicios que no se utilizan suponen cantidades de dinero que, aunque pequeñas, son recurrentes y lastran el margen de ahorro mensual. Controlarlas no significa renunciar a todo, sino ser conscientes de cuánto se gasta y en qué.

Además, señala que no le damos al ahorro el lugar que debería tener: "Lo importante es que destinemos una parte del sueldo al ahorro, ese 10 % por ejemplo. De tal manera que luego pasamos el resto del mes tranquilamente pudiéndonos gastar el dinero en lo que realmente queramos", comenta. El hecho de mantener esta práctica una vez al mes, no debería interrumpir un equilibrio saludable entre el disfrute y la estabilidad financiera.

Y mirando más allá, la divulgadora advierte de la importancia de ahorrar para la jubilación. La inestabilidad del sistema de pensiones y la inversión de la pirámide poblacional hacen necesario pensar en el largo plazo. Cada euro destinado hoy a ese objetivo será un alivio mañana.

Los españoles, los menos ahorradores de Europa

Por último, la asesora lanza una advertencia clara: quien no ahorra ni invierte, se empobrece sin darse cuenta. En un contexto de inflación constante, si los ingresos no crecen al mismo ritmo que los precios, el poder adquisitivo se erosiona. “Con la misma cantidad de dinero podrás comprar menos cosas”, explica, recordando que la inflación silenciosa puede ser tan peligrosa como una deuda.