El campo aragonés, en vilo por tres enfermedades: "Pueden poner en serio peligro muchas explotaciones"

El campo aragonés ha activado todas las alertas por la acumulación de varias enfermedades que amenazan con poner en peligro la viabilidad ya delicada de las explotaciones. La confirmación de casos de gripe aviar durante esta semana en aves en Gallocanta se suma a la lucha contra la lengua azul y la dermatosis nodular contagiosa, que incluso ha llevado a suspender la exposición ganadera de ExpoCaspe 2025.

El Departamento de Agricultura ha tomado medidas y, en cuanto se conocieron los casos, se decretó la prohibición de criar aves de corral al aire libre, así como la cría conjunta de patos o gansos con otras especies de corral; y dar agua a las aves de corral procedente de depósitos accesibles a aves silvestres.

Además, se han comprado 80.000 vacunas frente a la dermatosis nodular contagiosa, una enfermedad vírica de alta difusión que afecta al ganado bovino y que supone una amenaza para la cabaña ganadera. La vacunación comenzará este mismo lunes en Tamarite de Litera, Graus y Castejón de Sos para crear una barrera sanitaria o dique de contención de la enfermedad desde esa zona de Aragón que proteja al resto de la cabaña bovina aragonesa y española.

Estas medidas dejan cierto alivio entre los ganaderos, aunque no se esconde la preocupación existente para controlar la expansión de las enfermedades. "Son enfermedades que no afectan a los humanos, pero pueden poner en serio peligro las explotaciones", ha apuntado el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

Por ello, desde esta organización ya se ha trasladado a sus asociados la necesidad de extremar las medidas de seguridad para evitar contagios, de forma coordinada con las administraciones. "Estamos hablando para limitar las visitas a granjas o plantear refuerzos de desinfección. Nosotros podemos plantear pautas, pero debe ser un trabajo entre todos", resalta.

Así, desde UAGA celebran que se vaya a iniciar la vacunación de la dermatosis nodular contagiosa, ya que puede llegar a evitar el sacrificio. "La nodular se transmite por los mosquitos y el calor hace que pueda incrementarse. Esperemos que el frío lo retenga. No es habitual tener tantas enfermedades, pero están condicionando las cosas", incide.

Isabel es propietaria de una granja de Huesca con alrededor de 100.000 pollos, aunque todos ellos se encuentran en granjas estancas y cerradas, por lo que, de momento, no ha tenido que hacer cambios en su día a día. "Tienes un protocolo establecido desde hace años con normas de seguridad. Vas con más cuidado, pero es el mismo protocolo de siempre", destaca.

En cualquier caso, no esconde la incertidumbre y el miedo que pueda existir. "De momento han sido solo en aves silvestres. A los consumidores no les tiene por qué afectar, igual que la peste porcina", afirma.

Una incertidumbre que comparte José Manuel Roche, secretario general de UPA, que defiende las medidas de bioseguridad de las explotaciones aragonesas. "Somos ejemplo en España de cómo gestionamos nuestra cabaña ganadera, porque solemos estar exentos de muchas zoonosis y focos de infección, pero siempre estamos expuestos a otras enfermedades", añade.

Ante ello, Roche pide a los ganaderos que estén "tranquilos", pero "vigilantes" y preparados ante posibles campañas de vacunación masiva que pueda llegar en las próximas semanas para prevenir enfermedades.