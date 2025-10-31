Carlos, socio de una empresa de disfraces: "Empezamos de casualidad hace 14 años y ya tenemos un millón de pedidos"

Con la llegada de Halloween y el auge de las compras en línea, una empresa aragonesa ha logrado conquistar el mercado global de disfraces gracias a una fórmula que combina creatividad, rapidez logística y marketing digital. Desde su plataforma, millones de clientes en todo el mundo encuentran atuendos únicos para cada ocasión, consolidando a la firma como un referente internacional en el sector del entretenimiento y la moda festiva.

Se trata de Funidelia, una joven compañía aragonesa que, en solo 14 años, ha alcanzado el millón de pedidos anuales y cuenta con cinco almacenes repartidos por toda Europa para poder distribuir en 24 horas por el continente.

Carlos Larraz, CEO de la compañía y uno de sus fundadores, recuerda cómo entraron en este negocio prácticamente “de casualidad”. “Yo nunca he sido muy fan de disfrazarme, pero queríamos montar algo de e-commerce y caímos en esta industria de casualidad, porque teníamos un amigo que compraba mucho en Estados Unidos. Vimos que había hueco y nos lanzamos”, explica.

Ahora, 14 años después, están “oficialmente” en una treintena de países, aunque a través de las plataformas online calculan que pueden haber llegado al centenar de destinos. Su negocio principal -alrededor del 95% de las ventas- se encuentra en Europa, pero también cuentan con plataformas en lugares tan recónditos como Hong-Kong o Singapur.

Con ello, uno de sus objetivos es apostar, en la medida de lo posible, por la desestacionalización de las ventas más allá de fechas clave como Halloween, Navidad y Carnaval. “Es difícil dirigir el consumo de disfraces, porque es algo cultural de un país. Yo no puedo cambiar la demanda para que Halloween sea más fuerte, porque es algo cultural, pero hay otros productos como albornoces o pijamas sí pueden ayudar”, expone Larraz.

Así, la compañía estima que este mes puede suponer alrededor de 200.000 pedidos, viviendo un gran incremento del impacto de Halloween en los últimos años. “Es muy bestia. Cuando empezamos, Navidad era más fuerte que Halloween, y ahora se empieza a acercar al Carnaval. En cualquier comercio tienes referencias con Halloween”, resalta el CEO de Funidelia.

Con este empujón, desde la empresa confían en llegar al millón de pedidos al finalizar el año, lo que consolidará el crecimiento en los últimos años. De hecho, ya cuentan con un nuevo ‘hub’ de distribución en Plaza, que duplica las instalaciones con las que contaban en la capital aragonesa.

De cara al futuro, Funidelia quiere consolidar su catálogo propio e incorporar nuevas categorías y licencias, e incluso sueñan con potenciar sus ventas en Estados Unidos.