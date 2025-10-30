Benito Tesier, director general de Brembo Iberia, reconocido con el Premio ADEA 2025 al Directivo de Aragón

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha celebrado este jueves en el Auditorio de Zaragoza la XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA, un encuentro que ha reunido a representantes del ámbito político, económico y social de la Comunidad aragonesa.

En esta edición, el Premio ADEA al Directivo de Aragón ha recaído en Benito Tesier, director general de Brembo Iberia, en reconocimiento a su destacada trayectoria profesional y a su aportación al desarrollo empresarial de la región.

Estos galardones, que se conceden anualmente, distinguen la labor de los directivos cuya actividad profesional se desarrolla en empresas aragonesas, poniendo en valor su contribución al crecimiento económico, empresarial y social de Aragón.

Antes de la entrega de premios, la jornada ha contado con la intervención del conferenciante Víctor Küppers, reconocido experto en liderazgo, motivación y desarrollo personal, quien ha ofrecido una ponencia inspiradora centrada en la actitud y la gestión positiva en la empresa.

Foto de familia de los galardonados con los Premios ADEA ADEA

La cita ha contado con la clausura del presidente de Aragón, Jorge Azcón; la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

Premios ADEA 2025

En la categoría de Gestión del Talento, el galardón recayó en Marta Jorcano, responsable de Gestión de Personas y Coordinación de Itesal, por su compromiso con el desarrollo y bienestar del equipo humano.

El Premio ADEA a la Gestión Comercial y Marketing fue para Diego Chicón, director de Marketing de EIGO, en reconocimiento a su estrategia innovadora y su impacto en la expansión de la marca. Este galardón ha sido entregado por la directora comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano.

Carmen Urbano, directora general de Querqus, recibió el Premio a la Promoción Exterior por su labor en la proyección internacional de las empresas aragonesas.

En el ámbito emprendedor, el jurado distinguió a Daniel Puértolas, cofundador y CEO de Numéricco, por su liderazgo en el desarrollo de soluciones digitales de vanguardia.

El Premio a la Innovación lo obtuvo Andrés Llombart, CEO del Centro Tecnológico CIRCE, por su impulso a la investigación aplicada y la sostenibilidad industrial.

En el terreno social, la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer (AFEDAZ), María Cantabrana, fue reconocida con el Premio a la Labor Social por su apoyo constante a las familias afectadas.

El Premio al Directivo de Huesca fue para Juan Antonio Cejalvo, director de planta de Brilen-Novapet, y el de Teruel recayó en Isabel Dobón, consejera delegada de Jamones Albarracín, ambos destacados por su gestión y compromiso con el desarrollo territorial.

Alejandro Ibrahim, gerente del Aeropuerto de Teruel y director del Clúster Aeroespacial, recibió el Premio ADEA Grandes Proyectos por su papel clave en la consolidación de la plataforma aeroportuaria como referencia nacional.

Finalmente, el galardón que reconoce toda una trayectoria profesional fue para Carlos Pascual, presidente de Grupo Integra, por su dilatada y ejemplar carrera al frente de la compañía.