La vivienda o los salarios insuficientes: un estudio revela las principales preocupaciones de los jóvenes aragoneses

Los jóvenes en Aragón miran hacia el futuro cada vez con mayor expectación. Así pues, con el objetivo de anticipar las tendencias sociales, económicas y culturales que marcarán la próxima década, se ha llevado a cabo un estudio sobre la percepción que tiene la juventud aragonesa para el año 2035.

“GenZ 2035 Futuro en construcción: retrato de la juventud aragonesa" es el estudio en el que han participado Fundación Basílico Paraíso y el Grupo de Investigación Sociedad, Creatividad e incertidumbre (Gisci) de la Universidad de Zaragoza y que ha sido presentado este miércoles.

La iniciativa se basa en 900 entrevistas a jóvenes de entre 16 y 35 años, chicas y chicos, jóvenes inmigrantes y del medio rural, quienes han sido encuestados para poder analizar sus condiciones de vida y expectativas de futuro.

El presidente de la Fundación Basilio Paraíso, Jorge Villarroya, ha afirmado que este estudio "arroja luz" sobre un tema "que nos ocupa y preocupa" y del que era necesario actuar.

Entre los temas que más preocupan a los jóvenes para independizarse están la vivienda y los salarios insuficientes: "Para el 90% la vivienda es el principal obstáculo", ha subrayado Villarroya. De hecho, la tasa de emancipación en Aragón es 7 puntos menos que hace una década.

Otro hecho importante que se ha analizado es el futuro familiar: "Un 33% de los mayores de 30 años ve probable tener hijos", ha indicado Villarroya.

En cuanto a las prioridades de los jóvenes, predomina la salud mental: "Los jóvenes ya no ven el futuro con un objetivo de poder, sino de tener una estabilidad", ha subrayado el presidente.

Presentación del estudio.

De este modo, ha señalado que los jóvenes son "más conscientes de sus límites", pero "tienen energía por construir". De esta forma, ha incidido en la importancia de escucharles: "Queremos un Aragón que escuche a sus jóvenes y que haga que se queden".

La educación sigue siendo uno de los pilares para encontrar trabajo en el futuro, según ha indicado el investigador principal del grupo Gisci y autor del estudio, David Pac: "El 85,2%" se muestra "muy o bastante de acuerdo", ha afirmado.

En esta misma línea, el aspecto más relevante para los jóvenes es, por tanto, "encontrar estabilidad laboral". Y en cuanto a preferencias, "lo más relevante" es la opción de montar su propio negocio.

Un elemento importante para estos resultados es cómo se informan los jóvenes: "Los desencantados se informan más por redes sociales y los esperanzados por otros medios como periódicos".

Así pues, el presidente Jorge Villarroya ha remarcado la actuación de los jóvenes: "Esta generación no está perdida, es más consciente, colaborativa y dispuesta a reinventar sus caminos", ha explicado.

El estudio ha dividido a los participantes en tres grupos: los esperanzados (49%), los expectantes (36%) y los desencantados (14%). En conjunto, la visión hacia el futuro es positiva.