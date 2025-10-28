De Malta a Venecia: Air Horizont lanza su nuevo programa de escapadas con vuelos directos desde Zaragoza

Fragmentar las vacaciones ya no es solo una moda, es una tendencia consolidada entre los viajeros que buscan disfrutar de más momentos de desconexión a lo largo del año. Air Horizont lo ha comprobado de primera mano y todos sus vuelos de otoño han colgado el cartel de “completo”.

La aerolínea acaba de anunciar su nuevo programa de vuelos para invierno y primavera, con una oferta pensada especialmente para puentes y fines de semana, ideal para quienes desean viajar más, sin esperar al verano.

Los socios del Club Vive Volando han tenido acceso anticipado a la preventa y ya han reservado buena parte de las plazas disponibles, confirmando el entusiasmo por las escapadas cortas y bien planificadas.

A partir del 31 de octubre, Air Horizont pondrá a la venta los seis primeros vuelos del programa Escapadas, que cubrirán desde el puente de San Valero (enero) hasta el puente de San Jorge (abril). Los destinos —tan inspiradores como variados— incluyen algunas de las ciudades europeas más atractivas.

Bolonia (del 29 de enero al 1 de febrero)

Brujas (del 19 al 22 de febrero)

Venecia (del 5 al 8 de marzo)

Córcega (del 23 al 26 de abril)

Sicilia (del 19 al 22 de marzo)

Malta (del 30 al 3 de mayo)

“Nuestro objetivo es facilitar que los viajeros disfruten de más escapadas con comodidad, confianza y un servicio cuidado en cada detalle”, destaca Javier Lozano, Director de Marketing y Comunicación de Air Horizont a la vez que anima a los viajeros a suscribirse al club de viajes Vive Volando para beneficiarse de las múltiples ventajas que ofrece.

Cartel de las escapadas desde Zaragoza.

El programa Escapadas se distingue por una cuidada selección de rutas europeas con salidas desde Zaragoza, horarios cómodos y tarifas muy competitivas frente a los vuelos que despegan desde Madrid o Barcelona. Una propuesta que combina confort, cercanía y el placer de volar con estilo.