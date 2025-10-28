Aragón toma medidas "obligatorias" contra la gripe aviar tras confirmar casos en grullas de Gallocanta

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón ha dictado una resolución por la que se adoptan medidas sanitarias de salvaguardia con el objetivo de prevenir la introducción y propagación de la influenza aviar, también conocida como gripe aviar, altamente patógena en Aragón.

La decisión se toma tras haberse detectado en los últimos días grullas comunes muertas en humedales de la Comunidad, como la Laguna de Gallocanta, el entorno de Calatayud y el embalse de Maidevera o en Aranda de Moncayo, entre otros lugares de Aragón.

Los primeros análisis realizados en estos ejemplares han resultado positivos en influenza aviar, coincidiendo con el paso migratorio de aves procedentes del norte de Europa, donde se han confirmado numerosos brotes del virus.

La influenza aviar altamente patógena (subtipos H5 y H7) es una enfermedad viral de carácter altamente contagioso, que afecta a la mayoría de las especies de aves y puede provocar una elevada mortalidad en menos de 24 horas en explotaciones comerciales. Su impacto puede ser determinante en la producción y comercialización de aves y productos avícolas, por lo que la normativa europea exige su erradicación inmediata en caso de detectarse.

Durante los últimos meses, en España se han notificado 14 focos en aves domésticas y más de 50 en aves silvestres, con presencia confirmada en comunidades como Andalucía, Castilla y León, Madrid, País Vasco o Cataluña.

Principales medidas

La resolución establece varias medidas preventivas, de aplicación en todo el territorio de Aragón, como la prohibición de criar aves de corral al aire libre, salvo autorización expresa de las Unidades Provinciales de Recursos Ganaderos y Seguridad Alimentaria. Estas podrán permitirlo solo si se instalan medidas físicas (como telas pajareras) que impidan el contacto con aves silvestres.

Además, queda prohibido el uso de patos, gansos u otras aves de los órdenes Anseriformes y Charadriformes como señuelos; la cría conjunta de patos o gansos con otras especies de corral; y dar agua a las aves de corral procedente de depósitos accesibles a aves silvestres, salvo que se garantice su tratamiento para eliminar el virus.

Estas medidas estarán vigentes hasta el 28 de febrero de 2026 y su aplicación será obligatoria en toda la comunidad autónoma de Aragón. Las explotaciones avícolas camperas o ecológicas podrán seguir comercializando sus productos bajo su sistema de cría habitual, siempre que mantengan actualizados los datos en el registro oficial.