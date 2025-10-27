La tecnológica Integra llevará su sede central al DAT Alierta: acogerá a 500 trabajadores y costará 25 millones de euros

El DAT Alierta contará con un nuevo edificio dentro de su parque tecnológico. La compañía tecnológica Integra ha anunciado este lunes que construirá su nueva sede central en esta ubicación, con capacidad para 500 trabajadores.

El proyecto contempla 8.000 metros cuadrados de superficie construida, distribuidos en tres plantas, con una inversión superior a los 25 millones de euros y un plazo de finalización previsto para principios de 2029.

Integra será la primera empresa privada que anuncia la construcción de un edificio propio en el futuro DAT Alierta, después de los proyectos del ITA y el CIRCE y la ubicación de Siemens en parte de las oficinas centrales.

“Va a ser mucho más que un espacio de trabajo, una apuesta por seguir creciendo, por la innovación, y por aportar valor desde Aragón hacia España y el mundo. El DAT es el mejor sitio posible para esta apuesta de futuro. No solo conjuga tecnología y conocimiento, sino que nos va a ayudar a desarrollarlo”, ha expuesto el director general de Integra, Félix Gil.

Espacios interiores del nuevo edificio de Integra en el DAT Alierta Integra

Actualmente, Integra cuenta con sedes en Madrid, Barcelona, Huelva, Bilbao y Alicante, además de siete oficinas en Zaragoza, aunque su intención es mantener abiertas todas ellas e ir trasladando a los trabajadores al DAT Alierta en función de las necesidades de la compañía en 2029, cuando esté construida.

“Nuestro plan es no cerrar ninguna oficina. Tendremos que adaptarnos a los usos y momentos del 2029. Quedan cuatro años para seguir impulsando proyectos. Tendremos este pedazo de edificio y nuestro objetivo es llenarlo, pero no vamos a cerrar ninguna oficina”, ha insistido Gil.

Hall de acceso del nuevo edificio de Integra en el DAT Alierta Integra

El nuevo edificio, diseñado por Idom, como prácticamente todo el resto del DAT, contará con cinco aulas de formación y un salón de actos con aforo para 250 personas. La ubicación todavía está por concretar, pero se espera que sea un gran edificio representativo para la compañía y para el DAT. “Tenemos una visión clara, que es contribuir al desarrollo de Aragón. El nuevo edificio será clave para preparar una Integra hacia los desafíos del futuro”, ha apuntado Gil.

Además, el edificio se ha creado con la intención de que tenga el menor consumo energético posible, con una estructura termoactiva y jardines verticales en el interior. También se han integrado celosías de lamas de cerámica que simbolizan la historia patrimonial de pasado romano y mudéjar de Aragón.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, no ha dudado en celebrar la inversión de Integra como un “punto de inflexión” para el DAT Alierta. “Estamos empeñado en que los miles de millones de euros creen un ecosistema de tecnología alrededor de las multinacionales. Es la primera empresa privada que apuesta por la inversión más importante para instalarse en el centro del Aragón tecnológico que estamos construyendo”, ha resaltado.

Con la inversión prevista por el Gobierno aragonés y la construcción de los edificios del ITA, CIRCE e Integra, el DAT Alierta ya supondrá una apuesta de alrededor de 300 millones de euros para levantar “el parque tecnológico más importante del país”. “Lo que hace muy poco era una idea, hoy es una realidad palpable y tangible, en un proyecto real”, ha añadido.