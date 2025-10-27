Rubén, florista, sobre el aumento de venta por el día de Todos los Santos: "Significa el 30% de la facturación del año"

Las floristerías de Zaragoza no paran de trabajar. Tras cerrar un exitoso día del Pilar con la venta de miles de claveles para vestir el manto de la Virgen del Pilar, afrontan las semanas "de más trabajo del año" con la celebración del día de Todos los Santos el 1 de noviembre.

Los encargos no paran de llegar sin descanso ya que "nada más que pasa las Fiestas del Pilar empezamos con las llamadas de Todos los Santos". Es tal el trabajo que representa esta señalada fecha que según señala el presidente de la Asociación de Empresarios Floristas de Aragón, Rubén Cebollero, "se compra prácticamente el doble de flores que en el Pilar".

A diferencia de que el 12 de octubre está congregado en un solo día, la dinámica que ha acogido la celebración de Todos los Santos es más extensa: "Estamos empezando ya a entregar los primeros ramos y se alargará hasta la semana de después del 1 de noviembre", explica Cebollero. Esta semana ya se comienzan a ver los primeros familiares por el cementerio de Torrero a limpiar las lápidas y dejar los primeros ramos en honor a este día tan señalado en el calendario.

Aunque si bien matiza que el trabajo se alarga, el 31 de octubre sigue estando marcado en el calendario como "el día de más trabajo" ante el número de clientes que se acercan a recoger los ramos de cara al 1 de noviembre.

La tradición manda

Lo que sigue siendo tradición en estas fechas es la flor elegida en la que el clavel rojo se mantiene como la favorita de los clientes aunque el clavel blanco "también se vende mucho". La elección principal de estas flores se explica principalmente porque "aguanta mucho mejor".

Aunque como bien recalca Cebollero, las nuevas tendencias también llegan al mundo de las flores y la gente ya ha comenzado a pedir ramos de "flores varias" con lilio, margaritas, chrysanthemum, paniculata y hortensias.

Con ello, el simbolismo que representa la fecha también incorpora una mayor exigencia por parte de los compradores: "Hay que hacer buenos ramos, bien acabados y con la forma perfecta para luego meter en el nicho o en el panteón. Es una fecha que es muy exigente", recalca. A lo que se suma que a la "gente no les importa tanto el gasto, sino el acabado".

Por el momento, la cifra de un ramo de claveles rojos oscila entre los 22 y 25 euros que viene acompañado de un nivel de venta "constante y fuerte": "Para nosotros estas semanas son las más importantes de todo el año. Estamos hablando de un 30% de la facturación anual", matiza el presidente.