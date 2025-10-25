Roberto Bernad, jubilado con 47 años cotizados: "Es injusto que me quiten el 24% de mi pensión de por vida"

A sus 72 años, Roberto Bernad sigue levantando la voz. Zaragozano, jubilado y miembro activo del colectivo Asjubi40, no se resigna a una situación que considera "profundamente injusta": una penalización del 24% en su pensión de por vida por haberse jubilado cuatro años antes de la edad legal.

“Es injusto que me quiten el 24% de mi pensión de por vida”, ha afirmado con serenidad, pero también con la indignación de quien ha trabajado toda una vida para ganarse el derecho a un retiro digno.

Bernad dedicó más de 47 años a su carrera profesional, principalmente en el sector financiero. Comenzó a trabajar con poco más de 14 años, combinando empleo y estudios, como muchos jóvenes de su generación. “Entonces era algo bastante normal. Hoy parecería impropio, pero en aquella época era habitual”, ha recordado.

Su trayectoria estuvo marcada por el compromiso y la estabilidad… hasta que la crisis económica de 2008-2009 y la posterior reestructuración bancaria truncaron sus planes.

"La entidad donde trabajaba presentó un ERE, como consecuencia de las fusiones y absorciones de aquellos años. Me pilló con 57 años, estuve un par de años en paro y, a los 61, tuve que jubilarme porque ya no había oportunidades laborales”, ha explicado.

Para aquellos que no sepáis qué es @asjubi40, os dejamos este Dossier explicativo de nuestra Asociación.

No te olvides de ver el video, ¡comparte! ¡difunde! Ayúdanos a que nuestra voz y TU voz llegue más lejos, ¡Suscríbete a nuestro canal!https://t.co/PvvQi1Glwc — Asjubi40 (@asjubi40) July 24, 2025

Aquel paso forzado le supuso una penalización severa: un 6% de reducción por cada año anticipado, un castigo que sumó el 24% total. "Después de cotizar 47 años y unos meses, me encuentro con esta penalización. Es un agravio comparativo enorme. Hay otros trabajadores que se retiran con menos años cotizados y cobran el 100% de su pensión. En nuestro caso, hemos trabajado más y cobramos menos", ha criticado.

El zaragozano no está solo. Según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en 2025 un 27,6% de las nuevas jubilaciones fueron anticipadas, unas 49.985 en total, y cerca de 800.000 pensionistas en España sufren algún tipo de penalización en su pensión.

Colectivos como Asjubi40 y COESPE llevan años reclamando la eliminación de los coeficientes reductores para quienes acumulan más de 40 años de cotización.

"Nos parece un castigo injustificado. No estamos hablando de personas que han cotizado poco, sino de quienes han contribuido al sistema durante toda su vida laboral. Y aun así, se nos penaliza por circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como un ERE o la falta de empleo a cierta edad", ha señalado Bernad, quien asiste junto a otros aragoneses a la manifestación convocada en Madrid este 25 de octubre.

A pesar de todo, mantiene una pensión que le permite "vivir de manera más o menos digna", aunque insiste en que su lucha no es individual: "No se trata solo de mi caso. Es una cuestión de justicia para todos los que hemos trabajado más de 40 años y seguimos siendo castigados", ha concluido.