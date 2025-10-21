Santiago Rubio, zaragozano con empresas en China: "El salario mínimo está en unos 400 euros, pero eso no lo cobra nadie"

El empresario zaragozano Santiago Rubio, consejero del grupo Zeumat, lidera junto a su familia un proyecto de primera generación, que ha evolucionado desde sus inicios en Zaragoza hasta convertirse en un grupo con proyección global.

El Grupo Zeumat, conglomerado empresarial de origen zaragozano con más de dos décadas de trayectoria, consolida su crecimiento internacional con presencia estable en España, China y México.

“Zitycard, empresa que dirijo dentro del grupo Zeumat, representa nuestra línea más tecnológica. Zeumat es un grupo familiar con más de 20 años de historia y una estructura diversificada que nos permite innovar y adaptarnos a distintos mercados”, ha explicado Rubio en declaraciones a El Español de Aragón.

Fundado en la capital aragonesa, el grupo ha mantenido siempre su centro estratégico y de decisión en Zaragoza, desde donde ha impulsado su expansión internacional.

“Comenzamos en Zaragoza y hemos ido diversificando nuestras líneas de actividad. Hoy contamos con sedes en Shanghái, Hong Kong y Taizhou, además de una oficina recientemente abierta en Ciudad de México", ha señalado el empresario.

Crecimiento y diversificación internacional

La llegada al mercado chino supuso un punto de inflexión en la historia del grupo. “Fue una etapa liderada por mi hermano, que lleva años viviendo allí. Surgió una oportunidad para colaborar en la construcción de 2.500 viviendas, además de otros desarrollos de uso terciario en ciudades como Shanghái y Taizhou. Esa experiencia nos permitió adquirir conocimiento local, fortalecer relaciones y abrir nuevas líneas de negocio”, ha recordado Rubio.

Actualmente, el Grupo Zeumat integra distintas sociedades y marcas como TDG Ibernavitas, Zitycard, Zeumat Impex, Zeumat Formación, Zeumat MX y Sichuang, que operan en sectores como el inmobiliario, la formación, el comercio internacional, la tecnología, la energía y la movilidad.

En China, el entorno favorece la agilidad de los proyectos, mientras que en España y México los procedimientos son más estructurados, pero ofrecen estabilidad y garantías a largo plazo.

Entre sus proyectos más recientes destaca la creación de TDG Ibernavitas, joint venture especializada en fabricación de sistemas de almacenamiento energético y baterías desde su planta en Zaragoza, y el impulso de una nueva línea dedicada a la movilidad sostenible.

Tecnología y talento

Con experiencia en entornos empresariales tan diversos, el grupo conoce bien las particularidades de cada mercado. “El desarrollo de negocios internacionales requiere un conocimiento profundo de las culturas empresariales. En China, el entorno favorece la agilidad de los proyectos, mientras que en España y México los procedimientos son más estructurados, pero ofrecen estabilidad y garantías a largo plazo”, ha señalado Rubio.

El consejero también destaca la evolución del mercado laboral y la alta cualificación técnica en China. “Cada año se gradúan más de un millón de ingenieros en China, lo que aumenta la disponibilidad de talento, aunque la demanda es igualmente elevada. Es un entorno competitivo, con un enfoque muy orientado a resultados”, ha explicado.

En España la demanda de perfiles tecnológicos también es alta: “No siempre es fácil encontrar determinados perfiles especializados aquí, sobre todo en ingeniería o informática. Contamos con equipos muy competentes, pero para algunas posiciones específicas debemos ampliar la búsqueda a otros mercados”, ha indicado.

Respecto a los salarios Rubio comenta que en China han aumentado notablemente. “El salario mínimo ronda actualmente los 400 euros, pero eso no lo cobra nadie. En grandes ciudades como Shanghái, el salario medio se sitúa en torno a los 1.800 euros mensuales, reflejo de una economía dinámica y en constante transformación”, ha detallado.

Aragón como polo de innovación energética

Sobre la llegada de centros de datos a Aragón, el consejero valora positivamente su potencial: “La llegada de grandes compañías tecnológicas puede aumentar la competencia por el talento, pero también dinamizar el sector. Para nosotros representa una oportunidad, ya que los centros de datos son grandes consumidores de energía y requieren sistemas de respaldo como los que desarrollamos”, ha destacado Rubio.

De cara al futuro, el Grupo Zeumat centra su estrategia en la energía, la movilidad y la digitalización, con el propósito de seguir creciendo desde Aragón hacia nuevos mercados internacionales.

“Estamos construyendo el futuro del grupo sobre tres pilares: almacenamiento energético, movilidad sostenible y transformación tecnológica. La innovación es el motor que impulsa cada una de nuestras líneas de actividad”, ha concluido el empresario.