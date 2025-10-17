Rechazo frontal en Aragón a la subida de la cuota de autónomos: "Podrían ser 2.500 euros al año"

El Gobierno de Aragón ha enviado una carta al Ministerio de Seguridad Social pidiéndole que reconsidere la subida de la cuota de autónomos que planea abordar para el próximo año. Esta medida, dicen desde el Pignatelli, tendría un impacto “especialmente grave” sobre una comunidad con 98.290 autónomos y que se sustenta en pequeñas y medianas empresas y emprendedores.

Según los cálculos del Gobierno aragonés, el aumento podría alcanzar entre un 4% y un 35%, hasta 2.500 euros anuales adicionales por trabajador autónomo, lo que sería “un nuevo golpe a la competitividad” y una “penalización injustificada”. “En un momento en que el crecimiento económico requiere estabilidad, confianza y estímulo a la inversión, este tipo de decisiones van en la dirección contraria”, exponen.

“Desde el Gobierno central se adoptan decisiones que castigan a quienes más contribuyen al dinamismo económico del país. Las políticas sociales y fiscales deben construirse desde la coordinación institucional, el respeto mutuo y el reconocimiento a quienes, día a día, hacen posible el progreso y el bienestar de España.”, apuntan en el escrito.

Para refrendar su apoyo, la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero, se ha reunido con las principales organizaciones de autónomos de Aragón para transmitirles su apoyo. “El Gobierno solo quiere seguir incrementando la recaudación a costa de los trabajadores autónomos que en Aragón y en toda España son el principal elemento dinamizador del tejido empresarial y del tejido productivo”, ha subrayado.

Vaquero ha puesto en valor las medidas adoptadas para favorecer la vida de los autónomos, como la cuota 0 para nuevos autónomos, facilitando el inicio de actividad y reduciendo las cargas en los primeros meses de emprendimiento, o los programas de segunda oportunidad.

“En Aragón el autónomo cohesiona y vertebra el territorio. Solo tenemos que pensar en la gran cantidad de empresas y comercios gracias a los que conseguimos que muchos aragoneses puedan tener acceso a servicios básicos y fundamentales”, ha señalado la vicepresidenta aragonesa.