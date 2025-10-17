Declarado improcedente el despido de un trabajador de baja por ansiedad y depresión: cobrará 46.600 euros

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha confirmado el despido improcedente de un trabajador que se encontraba de baja por ansiedad y depresión cuando su empresa le dejó en la calle. El juez ha dictado una indemnización de más de 46.600 euros.

Tal y como recoge la sentencia, Borja fue subrogado a la empresa Transcinca en octubre de 2020 después de nueve años trabajando en otra empresa de la zona, con un salario mensual de 3.238,80 euros.

En noviembre de 2022, este trabajador inició una baja médica por una "cervicalgia", es decir, dolor de cuello, y en junio de 2023 comenzó un tratamiento con Psicología por un trastorno adaptativo mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo.

Sin embargo, la empresa decidió comunicarle por burofax su despido a partir del 14 de diciembre de 2023 por motivos disciplinarios. Pese a que una semana después la empresa lo dejó sin efecto, el 29 de diciembre se procedió a un nuevo despido, que ya sería definitivo.

Durante este tiempo de baja, la empresa contrató un detective que vio al trabajador salir a realizar actividad deportiva durante seis días, consistente en salir a caminar y correr durante unos 40 minutos, entre agosto y noviembre de 2023.

La empresa alegó una “evidente transgresión de la buena fe contractual”, pero el juez entendió que este ejercicio físico no estaba contraindicado para la recuperación del proceso de incapacidad temporal y que “no es comparable” con un trabajo de jornada ordinaria.

Tras ello, en mayo de 2025, el juzgado de lo social único de Huesca declaró el despido como improcedente y fijó el importe de la correspondiente indemnización en 46.665,34 euros. La empresa recurrió y, a finales de septiembre, el TSJA desestimó el recurso de suplicación, confirmando la sentencia previa.