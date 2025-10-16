Benito Tesier, Ruth Lázaro y Virginia Vaquero, finalistas del Premio ADEA al Directivo de Aragón

La Asociación de Directivos y Ejecutivos de Aragón (ADEA) ha reunido a su Consejo Asesor para la votación, ante notario, de los ganadores de las diferentes categorías de los Premios ADEA 2025. Los nombres de los premiados se harán públicos durante la XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA, que se celebrará el próximo 30 de octubre en el Auditorio de Zaragoza.

Estos galardones, que se conceden anualmente, reconocen la labor de los directivos cuya actividad profesional se desarrolla en empresas aragonesas, destacando su contribución al desarrollo económico, empresarial y social de la comunidad.

A este Consejo Asesor se ha unido Susana Cano, directora comercial de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, y con 30 años de experiencia en el sector de la Comunicación y la Publicidad. Su presencia en ADEA, indican desde la asociación, supone "un valor añadido al ecosistema de directivos y empresas, reforzando la difusión, la innovación y la viabilidad de las iniciativas empresariales".

FINALISTAS PREMIOS ADEA 2025

• PREMIO ADEA A LA GESTIÓN DEL TALENTO: Marta Ibarbuen, responsable de Recursos Humanos de SERMA; Marta Jorcano, responsable de Gestión de Personas y Coordinación de ITESAL; y Beatriz García Oliván, directora de Personas y Organización, Seguridad y Salud en el Trabajo y Asuntos Legales de Gerresheimer.

• PREMIO ADEA A LA GESTIÓN COMERCIAL Y MARKETING: Diego Chicón, director de Marketing de EIGO; Vanessa Cano, directora de Marketing de Supermercados Cabrero; y Sonia Pueyo, CEO de Popit.

• PREMIO ADEA A LA PROMOCIÓN EXTERIOR: Yanira Vallejo, directora general de Cualimetal; María Alfonso y Chema Pozas, propietarios de PARIS64; y Carmen Urbano, directora general de Querqus.

• PREMIO ADEA AL EMPRENDEDOR: Daniel Puértolas, cofundador y CEO de Numéricco; Álvaro Antoñanzas, cofundador y COO de Deusens; y David Magallón, CEO de TGC Factory.

• PREMIO ADEA A LA INNOVACIÓN: Yolanda Bravo, líder técnica de Innovación en Valeo; Jorge Terreu, CEO de Maximiliana; y Andrés Llombart, CEO de CIRCE Centro Tecnológico.

• PREMIO ADEA A LA LABOR SOCIAL: Javier Alcázar, presidente y fundador de TheMoveMen; Javier Paúl, coordinador de Trasplantes del Hospital Miguel Servet; y María Cantabrana, presidenta de AFEDAZ.

• PREMIO ADEA AL DIRECTIVO DE HUESCA: Olga Cervera Tomas, gerente de Hormigones Grañén S.L.; Juan Antonio Cejalvo, director de Planta de Brilen-Novapet; y César Sallen, fundador de Ecofire.

• PREMIO ADEA AL DIRECTIVO DE TERUEL: Sergio Marco, CEO de Memorándum Multimedia; Isabel Dobon , consejera delegada de Jamones Albarracín; y Jorge Morte, director de Desarrollo Corporativo de Tervalis.

• PREMIO ADEA GRANDES PROYECTOS: Alejandro Ibrahim, gerente del Aeropuerto de Teruel y director del Clúster Aeroespacial; María Domínguez, directora de Estrategia de Montepino; y Josan Forton, director general de Litera Meat.

• PREMIO ADEA A UNA TRAYECTORIA: Ramiro Álvarez, consejero y presidente de Mindual y AEIEZ; Carlos Pascual, presidente de Integra; e Ignacio Almudévar Bercero, gerente de Agropal.

• PREMIO ADEA AL DIRECTIVO DE ARAGÓN: Benito Tesier, director general de Brembo Iberia; Ruth Lázaro Torres, CEO de Taisi; y Virginia Vaquero, directora general de Lujama.

XVI CONFERENCIA Y ENTREGA DE PREMIOS ADEA 2025

El Auditorio de Zaragoza acogerá el próximo 30 de octubre la XVI Conferencia y Entrega de Premios ADEA, una cita consolidada como el encuentro anual de referencia para el liderazgo directivo en Aragón. La jornada contará con la participación del conferenciante Víctor Küppers, reconocido experto en liderazgo, motivación y desarrollo personal, quien ofrecerá una ponencia inspiradora sobre la actitud y la gestión positiva en la empresa.

La jornada comenzará a las 17.15 con un Café Networking en el Auditorio de Zaragoza. Posteriormente, a las 17.55, tendrá lugar la bienvenida institucional en la sala Mozart, en donde todos los asistentes podrán disfrutar de la conferencia de Victor Küppers que dará comienzo a las 18.15.

Una vez finalizada, a las 19.30, dará comienzo la segunda parte de la jornada con la entrega de premios ADEA 2025, con el objetivo de premiar a los directivos y directivas del entramado empresarial aragonés.

A las 20:30, se realizará la clausura oficial, finalizando con un catering donde todos los asistentes que quieran permanecer podrán conversar e intercambiar opiniones.