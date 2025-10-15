La historia de Opel se exhibe en Zaragoza: desde coches clásicos hasta deportivos con una mirada al futuro

Opel y Zaragoza están unidas con una profunda relación que se extiende ya por casi medio siglo desde que General Motors se instalara en Figueruelas. La planta, hoy de Stellantis, estará ligada de por vida a la marca alemana, de la que han salido millones de vehículos que reflejan la historia de la automoción, produciendo ahora nuevos modelos eléctricos.

Esta relación entre Zaragoza y Opel da un paso más, reuniendo en una exposición por primera vez en España toda la historia de la marca, a través de sus principales hitos y avances en la automoción.

A través de 25 piezas únicas llegadas directamente desde Rússelsheim, el Mobility City de Zaragoza -ubicado en el Pabellón Puente de la Expo- muestra la evolución de una marca que desde sus inicios apostó por la democratización del vehículo para llegar a todos los públicos.

Antes de llegar a Figueruelas, Opel evolucionó desde la fabricación de máquinas de coser que inició su creador, Adam Opel, hasta convertirse en número 1 en ventas en numerosos mercados europeos cuando unió lazos con General Motors.

Exposición 'Opel Love' en Zaragoza E. E.

Entre las piezas de esa época se encuentran el ‘Patent-Motorwagen Sistema Lutzmann2’, el primer automóvil de Opel y que marcó el comienzo de una era, similar a una carroza sin lanza para enganchar caballos, y probablemente el único modelo que queda en el mundo. También puede verse el ‘Doktorwagen’, pionero en su diseño para el uso diario, o el ‘4 CV Laubfroshch’, con su peculiar color verde, el primero que sale de una línea de montaje.

La llegada del Corsa a Figueruelas

Fue en 1982 cuando General Motors puso en marcha la planta de Opel en Figueruelas e inició del modelo más aragonés de la marca alemana, el Opel Corsa. Su primer modelo, de las seis generaciones que han salido de Figueruelas, es uno de los más buscados en la apertura institucional de la exposición ‘Opel Love’ en el Mobility City.

“No se puede entender Aragón sin Opel, como Opel sin Aragón. Traemos a esta exposición 50 años de historia de amor entre una marca y una tierra. Cada persona ha puesto un poco de su corazón en esa planta”, ha recordado Antonio Cobo, exdirector de la fábrica de Figueruelas y comisario de la exposición.

Exposición 'Opel Love' en Zaragoza E. E.

No en vano, de esa planta han sido diversos modelos de la marca alemana, como el Kadett, Astra, Tigra, Meriva, Combo o Mokka, más cada generación del Corsa que ha ido reforzando la posición de Zaragoza como un referente industrial a nivel mundial.

El futuro Corsa

Pero esta exposición no solo se detiene en el pasado de Opel, sino que ofrece una mirada al futuro con el lanzamiento mundial del concept ‘Opel Corsa GSE Visión Gran Turismo’, que será la referencia de los próximos modelos que, por primera vez, traspasa el mundo de los videojuegos al mundo real.

Exposición 'Opel Love' en Zaragoza E. E.

A partir de este ‘concept’, Opel diseñará los futuros modelos GSE del segmento de automóviles pequeños. Con este Corsa, que ya está disponible en el videojuego ‘Gran Turismo’ y ahora traspasa al mundo real, se pueden alcanzar los 320 kilómetros/hora y pasar de 0 a 100 en dos segundos.