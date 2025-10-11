Zaragoza concede ayudas de hasta 3.300 euros a jóvenes para pagar el alquiler: solo quedan tres días para pedirlas

Un hombre observa precios de vivienda de compra y alquiler en una inmobiliaria

Encontrar una vivienda en España es sumamente complicado por la falta de oferta y por los altos precios de las mismas. Los pisos de alquiler tampoco son mucho más baratos, lo que dificulta la emancipación joven.

Zaragoza para ayudar a sus vecinos menores de 30 años tiene activa unas subvenciones destinadas al pago del alquiler. Se tratan de las Ayudas a la Emancipación Joven 2025, una medida dirigida a facilitar el acceso de jóvenes a una vivienda digna y favorecer su autonomía residencial.

El plazo para solicitar estas ayudas se cierra en tan solo 3 días, por lo que si eres de Zaragoza y naciste después de 1995 aún estás a tiempo de solicitar hasta 3.300 euros para pagar tu alquiler.

Según las bases de la convocatoria, el plazo de solicitud se termina el próximo martes 14 de octubre. Podrán beneficiarse las personas de entre 18 y 30 años que estén empadronadas, sean titulares del contrato de arrendamiento y residan habitualmente en la vivienda objeto de la ayuda.

Entre los requisitos económicos, se exige disponer de ingresos anuales entre 8.400 y 25.200 euros, lo que equivale de una a tres veces el indicador público IPREM en 14 pagas. El alquiler no puede superar los 950 euros mensuales y, para viviendas compartidas, la aportación individual máxima debe ser de 475 euros.

Tramitación y documentación

Para presentar la solicitud, es imprescindible identificarse digitalmente mediante certificado electrónico, DNIe o Cl@ve permanente.

La tramitación exige reunir una serie de documentos: declaración responsable, contrato de arrendamiento, recibos de alquiler abonados desde enero de 2025 y, en determinados casos, nóminas o justificantes de ingresos o certificados para ayudas exentas del IRPF.

El proceso es exclusivamente telemático y se inicia a través del portal municipal. Si tras la presentación faltase algún documento, la persona solicitante podrá aportar la información posteriormente en la Carpeta Ciudadana digital, localizando su expediente y añadiendo la documentación precisa.

La convocatoria contempla que cada titular de contrato individual o compartido pueda solicitar la ayuda si cumple los requisitos, permitiendo así a los jóvenes acceder a viviendas de alquiler sin superar los límites fijados.

Ayudas al alquiler

La cuantía de la ayuda de Emancipación Joven será hasta un máximo de:

3.300 € para jóvenes cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 3.360 € y 16.800 €, no pudiendo sobrepasar la ayuda el importe del coste individual del alquiler justificable.

2.200 € para jóvenes cuyos ingresos anuales estén comprendidos entre 16.800,01 €y 25.200 €, no pudiendo sobrepasar la ayuda el importe del coste individual del alquiler justificable.

Se recuerda que el pago de rentas debe estar acreditado y que los beneficiarios no pueden ser propietarios de otra vivienda en el municipio, ni recibir otras ayudas al alquiler.

La iniciativa, dotada con más de 1,4 millones de euros, busca aportar seguridad y autonomía a los jóvenes en una etapa crucial para su proyecto de vida, marcando un paso más en la política social y de vivienda del consistorio zaragozano.