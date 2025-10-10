"Un símbolo de la innovación en Aragón": la nueva sede del ITA trabajará con IA y robótica y costará 18 millones de euros

Como un símbolo de la innovación que se crea en Aragón. Así nace el nuevo edificio del Instituto Tecnológico de Aragón (ITA), que ampliará su superficie y se convertirá en parte de la columna vertebral del futuro DAT Alierta. El Gobierno autonómico invertirá 18 millones de euros, de los que 6 serán para la compra del equipamiento de laboratorio.

Estas nuevas instalaciones se ubicarán junto al actual centro neurálgico del ITA, en el campus Río Ebro, que se ha quedado pequeño tras el impulso realizado en los últimos seis años. En este tiempo, ha crecido en más de 100 trabajadores y la facturación ha aumentado en un 60%, y ya trabajan con un millar de empresas cada año, de las que el 70% son pymes aragonesas.

Un edificio “fascinante”, que nace con una vocación abierta y transparente, con el ánimo de que todos los integrantes puedan colaborar entre sí y se fomenten nuevas oportunidades e ideas. En el centro habrá un ágora donde empresas e investigadores puedan presentar, exponer y dar a conocer sus proyectos.

“Necesitamos ser la punta de lanza para esa innovación tecnológica que va a ocurrir en Aragón. Tenemos la vocación de impactar para mejorar la sociedad y el bienestar de la Comunidad. Queremos que todos los innovadores puedan conectar y crear con ellos”, ha resaltado la directora del ITA, Esther Borao, durante la presentación del edificio.

Recreación de las nuevas instalaciones del ITA en Zaragoza Gobierno de Aragón

El edificio está concebido simbolizando una placa base, capaz de dar estructura e interconexión a todos los componentes que forman un procesador. En la planta baja habrá un gran taller donde tendrán lugar los ensayos industriales, y se ubicarán los laboratorios en los laterales.

Además, los espacios de trabajo y oficinas estarán comunicados visualmente con el corazón del edificio y el tejado albergará un gran balcón que se asomará al campus río Ebro y al DAT Alierta, con posibilidad de realizar exposiciones al exterior.

Sergio Sebastián, arquitecto que ha diseñado el nuevo ITA, se ha inspirado en el ‘Pabellón de Cristal’ de la Exposición Universal de Londres de 1851, creado por Joseph Paxton. “Fue un gran reto, una construcción modular de acero y vidrio, con una arquitectura clara, concisa y elemental donde se recogía en un gran hall las maravillas del momento. Eso es lo que queremos que sea la nave del ITA”, ha expuesto.

De hecho, será un edificio industrializado, en donde se irán ensamblando los distintos componentes prefabricados. La idea es comenzar la construcción en el próximo mes de abril y que la obra dure aproximadamente año y medio, de forma que estaría terminado tras el verano de 2027.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha avalado el proyecto y el “magnífico” trabajo del ITA, reconociendo al personal y al equipo que lo han impulsado en los últimos años. Como ejemplo, ha destacado dos proyectos en el Aeropuerto de Teruel, con un laboratorio aeroespacial por 10 millones de euros, y en Motorland, sobre el vehículo autónomo y conectado por un millón de euros.