La industria aragonesa plantea el despido de casi 400 personas en tres meses: “Es un drama para muchas familias”

El buen camino de la economía aragonesa se ha visto salpicado en los últimos tres meses por varios Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que amenazan con dejar en la calle a casi 400 trabajadores. El último ha sido el de Adient, una auxiliar del automóvil que pretende desprenderse de una cuarta parte de su plantilla en Alagón.

Los sindicatos plantearán la próxima semana una estrategia común para hacer frente a este ERE, que es especialmente doloroso al tratarse, generalmente, de una plantilla mayor y con riesgo de sufrir dificultades para buscar nuevo empleo. Afectaría a 140 operarios y otros 38 trabajadores de mano de obra y oficinas.

La empresa, dedicada a las estructuras metálicas de los asientos, ha justificado este ERE por motivos económicos y organizativos tras la pérdida de dos contratos con Volkswagen y Audi, por sendos modelos que dejarán de fabricarse. La compañía tenía esperanzas en una furgoneta eléctrica de Mercedes y en proyectos de Stellantis relacionados con la plataforma STLA Small, pero ambos acumulan años de retraso.

De confirmarse las dimensiones de este ERE, sería uno de los más importantes de la industria aragonesa en los últimos años. “Serían más trabajadores que habitantes tienen muchos pueblos de Aragón. Es un drama para muchas familias”, incidían fuentes del Comité de Empresa.

“Muy preocupados”

La automoción, en medio de una severa incertidumbre en la transición al vehículo eléctrico, marca una de las preocupaciones en el sector. Otras dos auxiliares, Trans Sesé y Adieconti, ambas contratas en la planta de Stellantis en Figueruelas, han llevado a cabo despidos colectivos de 44 y 17 personas provocados por el fin de su actividad en la factoría.

Desde los sindicatos vinculan estos ajustes a la gran incertidumbre que se vive en la automoción mientras el vehículo eléctrico no consigue arrancar. “Estamos muy preocupados por cómo está evolucionando. No está entrando a la velocidad que todo el mundo estimaba y el volumen de ventas está parando los volúmenes de actividad de los constructores”, advierte el secretario general de UGT FICA, Sergio Serrano.

Otros ERE recientes

Además, el pasado mes de noviembre se llegó a un acuerdo para otro ERE en TI Automotive, cerrado finalmente en 55 trabajadores con una indemnización de 33 días por año trabajado. La localidad de Tauste se volcó con la plantilla, con centenares de personas manifestándose en las calles.

El ERE de Adient, además, llega apenas unos días después de que Keter, una empresa de origen aragonés pero de propiedad multinacional, amenaza con cerrar su planta de Zaragoza y dejar en la calle a cerca de un centenar de trabajadores, mediante un ERE que pilló por sorpresa a la plantilla.

En este caso, empresa y sindicatos ya están negociando las condiciones del ajuste, y finalmente se mantendrá abierto el centro logístico que la compañía tiene en Zaragoza.

Fuera de la industria, otro ERE en la empresa Covisian, dedicada a servicios de ‘contact center’, ha dejado a 62 trabajadores en Calatayud en la calle. La negociación con los sindicatos ha permitido reducir el número de despidos, aumentar las compensaciones y priorizar las salidas voluntarias.