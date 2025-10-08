Un 15% de los accidentes laborales graves o mortales son por caídas en altura: "No podemos mirar a otro lado"

Un 15% de los accidentes laborales graves o mortales sufridos en los dos últimos años se debieron a caídas en altura. Una cifra que evidencia la necesidad de impulsar las labores de prevención y la difusión de buenas prácticas entre las empresas y los trabajadores.

Así se ha puesto de manifiesto en una jornada organizada por Cepyme Aragón, en la que se ha tratado de concienciar a empresarios y responsables de riesgos laborales, en donde se ha hecho una demostración del uso de arneses y seguros para realizar trabajos en altura.

Estos accidentes, tal y como se detalla en los informes del ISSLA, se achacan a tres causas: la falta de formación, de información y de percepción del riesgo. “Queremos darles a las empresas medidas e instrumentos para acometer trabajos en altura de una manera segura y saludable”, ha apuntado el director general de Trabajo, Jesús Divassón.

De hecho, en lo que va de año se han enviado hasta 737 cartas de advertencia a empresas que tenían relación con caídas en altura, bien porque trabajan en el sector o realizan trabajos de estas características. Además, se han realizado hasta 40 visitas a empresas y se tiene previsto abordar otra veintena.

Este es uno de los asuntos que centra, en estos momentos, la atención del ISSLA, junto a los trabajos con carretillas o enfermedades profesionales.

Para llevar a cabo todos los trabajos, el Gobierno de Aragón ha incorporado en los últimos dos años a once personas para completar las plazas vacantes de jefaturas y técnicos, además de demandar al Ministerio la incorporación de casi una decena de inspectores de Trabajo.

Igualmente, la colaboración de los agentes sociales, organizaciones empresariales y sindicatos está siendo clave para mantener una estrategia común con la que atajar el repunte de accidentes laborales mortales en los últimos dos años.

Uno de los puntos de atención son las pequeñas y medianas empresas al disponer de un menor número de recursos, tanto humanos como materiales, lo que obliga a los trabajadores a asumir diversas tareas.

“El 99% de las veces, el accidente ocurre fuera del lugar de trabajo habitual de ese trabajo a través de una subcontrata donde el sistema de vigilancia es totalmente distinto. De hecho, en todos los accidentes que han ocurrido este verano ha sido así, fuera del lugar del trabajador habitual”, ha señalado la presidenta de Cepyme Aragón, María Jesús Lorente.

Desde Cepyme se achacan estos accidentes a una “rutinización” de los trabajos, que generan un exceso de confianza a los empleados. Por ello, cree que es labor de todos los ciudadanos controlar que se cumplan las medidas de prevención. “La sociedad en su conjunto no puede mirar para otro lado. No podemos hacer como que no pasa nada. Si vemos a alguien en la calle que está de alguna manera poniendo en riesgo su vida, tendremos que armarnos de valor y decirle a esa persona que está poniendo en riesgo tu vida”, ha afirmado Lorente.