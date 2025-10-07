Una auxiliar del automóvil plantea el despido de casi 180 personas: "Son familias que se quedan sin su medio de vida"

Una de las grandes industrias auxiliares del automóvil en Zaragoza quiere despedir a casi 180 personas. La Dirección de Adient ha comenzado a negociar este martes con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que dejaría en la calle a prácticamente una cuarta parte de sus trabajadores en Alagón.

La empresa, dedicada a las estructuras metálicas de los asientos, ha justificado este ERE por motivos económicos y organizativos tras la pérdida de dos contratos con Volkswagen y Audi, por sendos modelos que dejarán de fabricarse. Ambas partes tienen ahora un mes para negociar las dimensiones y las condiciones del ajuste laboral, que, de confirmarse las pretensiones iniciales, sería uno de los de mayores dimensiones en la industria aragonesa en los últimos años.

La propuesta planteada por la Dirección de Adient alcanza a prácticamente todas las áreas de la fábrica, afectando a 140 operarios directos de las dos naves en Alagón y Pedrola, aunque ambas se conocen por el nombre de Alagón I y II. La compañía tiene otro centro de trabajo en Pedrola, totalmente independiente, dedicado a la fabricación de espumas de los asientos, y con mejores perspectivas de futuro, ya que acaba de recibir nuevos pedidos que repuntan su actividad.

Además de los contratos perdidos, los clientes que vendrían a sustituirla tampoco ofrecen grandes posibilidades. La empresa tenía esperanzas en una furgoneta eléctrica de Mercedes y en proyectos de Stellantis relacionados con la plataforma STLA Small, pero ambos acumulan años de retraso y el mayor pico del primer vehículo no llegaría hasta 2028.

Los tres sindicatos que forman el Comité de Empresa se reunirán la próxima semana para definir una estrategia común ante las intenciones de Adient. El objetivo de los representantes de los trabajadores es minimizar el número de despidos, mejorar las condiciones de salida y garantizar la voluntariedad real.

La plantilla, según explican desde el Comité de Empresa, está formada mayoritariamente por gente de avanzada edad, a partir de 45 años, por lo que existe cierto temor a que se queden en la calle y con pocas perspectivas de volver a encontrar trabajo. "Son 178 familias que se quedan sin su medio de vida. Es un drama para la comarca y los trabajadores", inciden desde el Comité de Empresa.

Desde la empresa tienen la intención de favorecer la voluntariedad de los trabajadores que deseen acogerse al ERE, aunque han remarcado que tendrán la última decisión sobre las salidas que se produzcan.

Adient llegó a la Ribera Alta del Ebro en el año 1991, fabricando pequeñas piezas de estampación para la entonces fábrica de Opel España. Además de los tres centros de Zaragoza (Alagón I, Alagón II y Pedrola), cuenta con otras dos fábricas en Valladolid y Abrera, en Barcelona.