Externa pone en marcha su nueva oficina en Zaragoza: "Es un lugar estratégico y era el momento oportuno para llegar"

Externa continúa su expansión por todo el país. Esta firma, especializada en asuntos como la gestión integral de recursos humanos, trabajo temporal, externalización de servicios (outsourcing), reclutamiento y selección directa, formación y consultoría, ha puesto en marcha una nueva delegación en Zaragoza.

Se trata de un antiguo anhelo de esta compañía gallega, que ya alcanza la veintena de oficinas en la península ibérica (18 en España y 2 en Portugal), gestiona 7.000 nóminas al mes y siempre se había fijado en Zaragoza como un punto estratégico para su expansión. “Llevábamos tiempo queriendo abrir pero no encontrábamos a la persona adecuada. Teníamos que estar en Zaragoza y venimos a implantarnos y quedarnos en un momento de crecimiento, estabilización y generación de empleo”, ha resaltado Fernando Berdugo, director general de Grupo Externa.

Esa persona indicada para dirigir al Grupo Externa en Zaragoza es Fernando Duce, licenciado en Derecho, diplomado en Marketing y máster en RRHH y Desarrollo Directivo Executive I y II, y con más de 15 años de experiencia creando, gestionando e impulsando el empleo en Aragón. “Zaragoza está creciendo a un grado muy importante en todos los sectores y es un sitio donde una compañía, con 20 años ya de antigüedad, quiere estar”, expone.

Este desembarco en Zaragoza se enmarca dentro del Plan Estratégico 2023-2027 en el que está trabajando la compañía, y con el que esperan alcanzar los 100 millones de euros de facturación al final de este ciclo. “Somos ambiciosos e inconformistas, pero humildes y cumpliendo la legalidad. Facturar 100 millones de euros y gestionar 7.000 nóminas implica muchísimas horas de trabajo de muchísima gente”, ha resaltado Berdugo.

Desde Externa trabajan en conectar a personas que están buscando empleo con empresas que necesitan trabajadores. “No podemos solo estar sentados esperando a buscar un cliente y que me diga lo que necesita, sino que tenemos que ser mucho más proactivos. Trabajamos en la captación directamente de talento, de personas especializadas, creando bolsas que podemos ir ya directamente a clientes y decirles lo que dispongo”, cuenta Duce.

Porque uno de los problemas de la actualidad que se observa en muchas empresas es la dificultad para encontrar trabajadores, prácticamente en cualquier sector, y para eso han llegado a Zaragoza. “Siempre tienes que tener una bolsa con los perfiles adecuados para la gente con la que trabajamos, y que se van reclutando día a día”, destaca el director de Externa en Aragón.

Porque uno de los aspectos diferenciales de Externa es la capacidad para atender las necesidades de los clientes de forma prácticamente inminente. “Somos una empresa que nos volcamos y nos comprometemos muchísimo con nuestros clientes, que intentamos estar siempre que nos necesitan”, subraya Berdugo.

Todo aquel interesado, tanto empresas como candidatos, en los servicios de Externa puede contactar con ellos a través de su página web o en sus oficinas en la calle Mártires de Zaragoza.