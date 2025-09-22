Alerta por la falta de relevo en el transporte: “Si no cuidamos a los camioneros, la economía morirá”

El relevo generacional en el ámbito del transporte por carretera se encuentra en una situación crítica. A pesar del auge del comercio electrónico y la intensificación en el movimiento de productos, escasean los profesionales para transportar dichas mercancías. La ausencia de garantías en los trayectos y unos servicios esenciales cada vez más insuficientes provocan que el oficio de conductor de camión haya dejado de ser una opción tentadora para la mayoría de las personas.

Una crisis que se acentúa todavía más en una región como Aragón, que se ha convertido en un referente internacional gracias a su posición estratégica, lo que hace que su sector logístico sea uno de los más potentes en el sur de Europa. Un liderazgo que puede tambalear si no se encuentra una solución para favorecer la entrada de más camioneros.

Es el ‘SOS’ que lanzan desde Tradime, una de las principales asociaciones aragonesas del transporte de mercancías. Agrupa a unas 700 empresas con alrededor de 2.000 vehículos, pero la edad media de los asociados ya es de 57 años.

“Si le quitas la sangre a un cuerpo, acabará muriendo. La sangre de la Comunidad, tal y como la vemos hoy en día, es el transporte. Si no lo cuidamos, morirá todo”, ha advertido su presidente, José Antonio Moliner.

Entre las causas, en el sector enumeran múltiples ingredientes que acaban colmando el vaso, desde la falta de reconocimiento de enfermedades profesionales a la dificultad para acceder. “Con la entrada de normativas antiemisiones y las averías, se está encareciendo muchísimo el día a día del vehículo. Están intentando poner parches como traer conductores de Latinoamérica, pero esa no es la solución”, ha incidido Moliner.

Además, desde el sector alertan también de los peligros de seguridad que acechan a los profesionales del transporte, que urgen zonas de aparcamiento seguras. “Hay fines de semana en los que hemos tenido cinco robos del camión completo. Ya no se cortan. Se llevan el camión completo y aparece destrozado en Madrid. Las compañías de seguros nos están subiendo las cuotas”, ha apuntado el presidente de Tradime.

Una tercera causa son las enfermedades que se asocian a la profesión de camionero, como trastornos musculares, ruidos, vibraciones o estrés. “No sabes cuándo comes o cenas, porque el horario lo marca el tacógrafo y la entrega de la mercancía. Es un estrés continuo durante todo el día”, ha remarcado.

En este sentido, desde Tradime han preparado un estudio sobre las enfermedades profesionales, con el que instan a las autoridades a adoptar medidas, como adelantar su jubilación. “No es un premio, sino devolver lo que han dado a la sociedad. Han estado gran parte de su vida fuera de su casa durante días y meses. Es un retorno de lo que se ha perdido. Es justicia”, ha subrayado Moliner.