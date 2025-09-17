Oposición frontal de todo el campo aragonés contra los recortes de la futura PAC: "Sería el fin de nuestros pueblos"

Aberración o desastre son algunos de los términos con los que el campo aragonés ha definido la futura Política Agraria Común (PAC) que se pondrá en marcha a partir de 2027 y que alerta con traer recortes a las ayudas a los agricultores y ganaderos. Una severa amenaza que ha unido a todo el sector para levantar una oposición frontal contra un programa que pondría en jaque el futuro de la alimentación.

Ante ello, las cinco principales organizaciones agrarias y el Gobierno de Aragón han suscrito un manifiesto de unión ante lo que tildan como “el desmantelamiento de la PAC”. “Dependemos muchas familias de la agricultura y ganadería en toda la UE, con un modelo de agricultura con personas. Es la primera línea de trabajo contra la despoblación”, ha advertido el secretario general de UAGA, José María Alcubierre.

El Ejecutivo aragonés se ha unido a esta oposición frontal de las organizaciones agrarias después de “meses de trabajo” para buscar un consenso entre todos los actores, como ha destacado el consejero de Agricultura, Javier Rincón. “No responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos y pone en peligro al futuro del sector. Trabajaremos con firmeza y unidad para reclamar una PAC justa que garantice la vida en nuestros pueblos”, ha incidido.

En concreto, la Comisión Europea ha sugerido un recorte superior al 20% en los fondos destinados a la PAC a partir de 2027, reduciendo este presupuesto de aproximadamente 400.000 millones a un límite de 300.000 millones.

Javier Rincón, consejero de Agricultura, junto a los representantes de las organizaciones agrarias Gobierno de Aragón

En Aragón, decenas de miles de profesionales del sector primario reciben cada año apoyos vinculados a la PAC, que suponen un volumen económico superior a los 450 millones de euros anuales. Estos fondos son esenciales para la viabilidad económica de las explotaciones, la modernización del campo y la transición hacia una agricultura más sostenible y competitiva.

No en vano, la agricultura y la ganadería son el principal motor económico en 23 de 34 comarcas de la Comunidad y más de mil empresas son responsables de generar 20.000 puestos de trabajo.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha agradecido la unión de las principales organizaciones agrarias para olvidar las diferencias y firmar un manifiesto “que deja claro lo que nos une”. “No vamos a politizar este tema. Vamos a trabajar y arrimar el hombro porque sabemos lo que significa la agricultura y ganadería”, ha prometido.

Desde el sector ponen de manifiesto la importancia de la alimentación en un contexto geopolítico complicado a nivel mundial. “Nosotros somos los que tenemos que dar de comer a la población y no se nos puede poner trabas para producir. Dejamos un 7% de nuestra explotación sin cosechar. Es una aberración. No podemos permitir más recortes ni condiciones a nuestro trabajo”, ha resaltado José Manuel Cebollada, presidente de ASAJA Aragón.

De hecho, lamentan que el “único mérito” que ha logrado la nueva PAC es “ponernos de acuerdo a todos en su contra”. “Esta propuesta de la Comisión Europea que se lleva por delante el modelo de agricultura y ganadería social, profesional y familiar de Aragón”, ha afirmado Federico Lorente, presidente de ARAGA.

Así, las organizaciones no descartan plantear movilizaciones durante los dos años que quedan por delante para que entre en vigor la nueva PAC. "La PAC necesita una reforma profunda, pero no puede empezar con ayudas del 22%. El campo aragonés morirá, y con ello, nuestros pueblos", ha alertado Enrique Arceiz, secretario de Organización de UPA Aragón.

Porque no solo está en juego el futuro del campo, sino la supervivencia de muchos pueblos que pueden verse abocados a la desaparición. "No sabemos por qué ha llegado este recorte. Reivindicamos un modelo con empresas del territorio y de cooperativas que dan vida a nuestros pueblos", ha defendido José Víctor Nogués, presidente de Cooperativas Agroalimentarias de Aragón.