La fusión entre BBVA y Banco Sabadell, vista desde Aragón: 74 oficinas y 450 trabajadores pendientes de la OPA

La posible fusión entre BBVA y Banco Sabadell se encuentra en plena fase decisiva, con importantes condiciones regulatorias y un alto interés mediático y financiero. Los accionistas de Sabadell disponen hasta el 7 de octubre para decidir si acuden o no a la oferta, que consiste en un canje de acciones y una parte mínima en efectivo, valorando la acción de Sabadell en torno a los 3 euros.

Aragón sigue de cerca todo lo que está ocurriendo en el tablero de ajedrez entre el BBVA y el Banco Sabadell, conscientes de que esta OPA podría transformar el panorama financiero de Aragón, impactando tanto en el empleo como en la presencia territorial de ambos bancos, y generando inquietud por el posible cierre de oficinas.

BBVA y Sabadell cuentan con una extensa red de sucursales en Aragón, especialmente en Zaragoza, donde muchas de ellas se ubican incluso a pocos metros entre sí. Ambas entidades suman 74 oficinas, la mitad de ellas en la capital aragonesa, y el resto repartidas por localidades de las tres provincias. La fusión de ambas generaría la tercera entidad bancaria más importante de la Comunidad, siempre que no hubiera ningún cierre.

En el conjunto nacional, BBVA supera los 28.800 trabajadores en España y Sabadell ronda los 13.500 empleos. Se estima que en Aragón trabajan alrededor de 450 empleados de ambas entidades, concentrados principalmente en los tres principales núcleos de la comunidad.

Por provincias, BBVA mantiene 34 oficinas en Zaragoza, 22 de ellas en la capital aragonesa, y también está presente en localidades como Illueca, Tarazona, Fuentes de Ebro, Zuera o Caspe. En Huesca dispone de oficinas en la capital y municipios como Barbastro, Graus, Jaca, Monzón o Sariñena, mientras que en Teruel llega a Alcañiz, Andorra y la propia Teruel.

Por su parte, Banco Sabadell alcanza las 12 oficinas en Zaragoza y está presente en ciudades como Calatayud, Cuarte de Huerva, Utebo, Monzón, Fraga o Jaca.

Así, además de las tres capitales, el BBVA tiene oficinas en todas las localidades donde está el Banco Sabadell, lo que evidencia el temor a posibles duplicidades que deriven en cierres a largo plazo, sobre todo en el mundo rural aragonés, que ya ha perdido asiduamente oficinas bancarias.

De hecho, en los últimos cinco años, ya se han perdido 135 oficinas por distintos puntos del territorio aragonés, principalmente de Ibercaja (46) y Banco Santander (35). Este último ha reducido a casi la mitad su presencia en Aragón desde la explosión de la pandemia.

A 31 de marzo -últimos datos oficiales disponibles-, Aragón dispone de 516 oficinas bancarias, de las que más de la mitad corresponden a Ibercaja (329) y una tercera parte a Caja Rural de Aragón (195). Del total, casi una tercera parte (174) están en la capital aragonesa (57 de Ibercaja).