Aragón pide al ministro Cuerpo que intermedie con China para minimizar los aranceles al porcino

El Gobierno de Aragón ha trasladado al ministro Carlos Cuerpo la preocupación de las empresas del sector porcino tras la imposición de nuevos aranceles de China que pueden poner en jaque las exportaciones de la Comunidad al gigante asiático. Ello ya ha provocado la paralización de las ventas y que mil contenedores que estaban en tránsito se encontraran con nuevas tasas a su llegada al destino.

No en vano, Aragón exportó a China mercancía por valor de 476 millones de euros, de los que 331 millones eran carne de cerdo, es decir, más del 69% del total. En comparación, España vendió en el gigante asiático por 7.467 millones de euros, de los que solo el 15% correspondía a la industria porcina.

Así lo ha comunicado en la reunión de todas las comunidades y el ministro de Economía en el marco del Consejo Interterritorial de Internacionalización, convocado para abordar las consecuencias de los aranceles impuestos por Estados Unidos. Este impacto es, para Aragón, menor que para otras regiones, si bien hay sectores vulnerables como el vino que miran de reojo las negociaciones entre Trump y la Unión Europea.

En este sentido, desde el Gobierno aragonés se han aportado ayudas por casi 10 millones de euros y de 500.000 para cada uno de los consejos reguladores, además de aumentar la inversión en promoción exterior. “Es un sector estratégico que en Aragón tiene un importante impacto en nuestro PIB, pero además crea mucho empleo en el medio rural”, ha remarcado la vicepresidenta y consejera de Economía, Mar Vaquero.

Por ello, desde Aragón se ha pedido al ministro Cuerpo que sea “más ambicioso” en este tipo de reuniones y aporte más “transparencia” en las medidas que vayan a adoptar para evitar “duplicidades” en las acciones de las autonomías, como en la búsqueda de mercados alternativos.

“El Ministerio de Economía puede reforzar la acción que está llevando a cabo el Gobierno de Aragón, ayudando a ampliar esas actuaciones de diversificación de mercados y que realmente, tal y como hemos visto en otras comunidades autónomas, son las que están dando mejores resultados”, ha apuntado Vaquero.

Además, la vicepresidenta aragonesa ha puesto sobre la mesa la necesidad de acometer inversiones estratégicas ante el “colapso” de la red, lo que puede dejar tambaleando inversiones estratégicas en el territorio. “Es necesario para poder asegurar la competitividad de nuestras empresas y consolidar la inversión extranjera que está llegando a Aragón”, ha añadido.