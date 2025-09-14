Estos serán los vuelos internacionales directos desde Zaragoza lo que queda de 2025: “¿Hay vida después de Ryanair?”

Las últimas noticias han hecho saltar la alarma con respecto al futuro de la conexión del Aeropuerto de Zaragoza con el resto del mundo. La guerra de Ryanair con el Gobierno de España ha supuesto un recorte de los vuelos internacionales desde la capital aragonesa, que pelea por sumar destinos a su catálogo, de momento de forma infructuosa.

Pese al tijeretazo de la aerolínea irlandesa, Zaragoza todavía resiste con cerca de una decena de conexiones internacionales regulares a varios países y capitales europeas, además de los chárter que los operadores turísticos ofrecen desde el Aeropuerto, principalmente en puentes y fechas destacadas.

En concreto, en los próximos meses desaparecerán de la parrilla de vuelos las conexiones con París y Santiago de Compostela, además de las de Fez y Palma de Mallorca, si bien estas dos únicamente operan en la temporada de verano y ya tenían programada su marcha a partir de noviembre.

Por el contrario, la aerolínea irlandesa mantiene hasta cinco rutas regulares desde Zaragoza: Bruselas, Londres, Marrakech y Milán.

Así, una de las grandes preguntas que surgen es si hay vida después de Ryanair. Además de los vuelos de la compañía ‘low-cost’, el Aeropuerto de Zaragoza también está conectado regularmente con otras tres ciudades europeas como Bucarest, Cluj y Roma a través de Wizz Air Malta, que ofrecen un importante número de vuelos semanales con las tres.

Paralelamente, desde Zaragoza parten varios paquetes vacacionales que los operadores han diseñado hasta final de año. En concreto, se ofrecen vuelos hasta Escocia del 16 al 23 de septiembre; a Puglia del 5 al 12 de octubre; a Cerdeña del 10 al 13 de octubre; a Roma del 30 de octubre al 2 de noviembre; o a Marruecos del 14 al 21 de noviembre.

Potenciar el Aeropuerto de Zaragoza fue uno de los objetivos que se marcó el Gobierno de Azcón, inmerso en un grupo de trabajo con el Ayuntamiento y AENA para lograr que alguna aerolínea instale su base en la ciudad. Ello significaría que una compañía estacionaría aviones y tripulación de forma regular en Zaragoza, con lo que ello supondría en cuanto al número de trabajadores y de conexiones desde el propio aeropuerto.

Por el momento, estas conversaciones iniciadas con distintas compañías no han fructificado en resultados firmes, pero desde el Gobierno de Aragón no se pierden las esperanzas en lograr el ansiado acuerdo. En cualquier caso, la gestión final del Aeropuerto de Zaragoza corresponde a AENA, empresa pública propiedad del Ministerio de Transportes.

En este sentido, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha lamentado que Zaragoza esté perdiendo vuelos por “problemas del Ministerio”. “El Ministerio debería solucionar problemas, no crearlos, y la realidad es que se ha convertido en una máquina de generar problemas. El día que no se quitan plazas de trenes económicos se suprimen de avión. No es una respuesta a lo que trabajamos desde la Comunidad”, exponía, este viernes, ante los medios de comunicación.