Hasta 700 pisos turísticos se publicitan de forma ilegal en las plataformas: estas son las zonas más afectadas

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado 700 pisos turísticos ilegales en Aragón a las plataformas digitales para que retiren los anuncios online de estos alojamientos. Se trata de pisos que han solicitado el número de registro obligatorio desde el pasado 1 de julio, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos legales.

Ahora, las distintas plataformas deberán proceder a la retirada de los anuncios de estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

España ha sido el primer país de Europa en implementar el Registro único de alojamientos temporales, en colaboración con el Colegio de Registradores, para acabar con el fraude en los alquileres turísticos. A través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda, los datos del registro se cruzan con los de las plataformas digitales, que están colaborando para identificar los anuncios sin código.

Desde que comenzó a funcionar el 1 de enero, el registro ha recibido un total de 336.497 solicitudes a nivel nacional, de las cuales 264.998 (78,75%) corresponden a alquileres de uso turístico. De estas, 53.786 han sido revocadas (20,3%).

En Aragón, Zaragoza y Jaca son las dos ciudades con mayor número de solicitudes revocadas, con 131 y 104, teniendo en cuenta que la segunda apenas cuenta con más de 14.000 habitantes por los casi 700.000 de la capital aragonesa.

Asimismo, en Teruel se han revocado 38 solicitudes, por 31 de Sallent de Gállego y 24 de Mora de Rubielos. En la ciudad de Huesca hay ocho casos de pisos turísticos rechazados.

Si un código es revocado significa que el Colegio de Registradores ha recibido la solicitud, que dicha solicitud contenía datos incompletos o no acordes a la normativa vigente del tipo de actividad que se pretendía desarrollar y no fue subsanada en un plazo oportuno.