Un gigante americano apuesta por el entorno de Zaragoza para levantar centros de datos por 3.200 millones de euros

El gigante americano Vantage Data Centers va a sumarse a la ola de inversiones tecnológicas que están llegando a la comunidad. Esta compañía, presente en 23 países de cinco continentes, ha apostado por Villanueva de Gállego, a diez kilómetros de Zaragoza, para levantar su primer campus de centros de datos en España, con una inversión de 3.200 millones de euros.

Una de las novedades de este proyecto es que llega a Villanueva de Gállego -junto a la USJ- de la mano de un socio aragonés, la empresa Desarrollos Ecoindustriales de La Cartuja, en la que participan, entre otros, el presidente del Casademont Zaragoza, Reynaldo Benito. Se trata del segundo campus que se instalará de la mano de una compañía de capital 100% aragonés, después del de Samca en Luceni.

Este nuevo proyecto tecnológico se pondrá en marcha a lo largo de los próximos diez años y llegará a crear 520 puestos de trabajo directos, de los que 180 se generarán en los tres primeros años que esté en funcionamiento. Además, para su construcción se necesitarán una media de 1.200 puestos cada año durante los tres primeros años y entre 600 y 750 hasta completar la década.

Para su puesta en funcionamiento, Vantage Data Centers ya tiene adjudicados los permisos para obtener 90 megavatios de energía a través de Endesa, y espera la aprobación para contar con otros 300 megavatios adicionales.

A este proyecto le acompañará, además, la instalación de un parque con plantas eólicas y fotovoltaicas que garantizará el suministro y almacenamiento de energía renovable. De hecho, el presidente de Vantage Data Centers, David Howson, ha remarcado la apuesta de la compañía por la sostenibilidad. “En Europa tenemos un 100% de energía renovable certificada y para 2030 queremos ser climáticamente neutros. Será un parque ecoindustrial donde garantizaremos energía renovable y almacenamiento”, ha explicado durante la presentación del proyecto.

